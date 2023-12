Mercado de Natal com música, gastronomia e artesanato em Curitiba

Com previsão de muito sol e calor, o Mercado de Natal que acontece nesse sábado (02), na Prudente de Moraes, promete ser uma ótima opção de passeio em Curitiba. Em parceria com a Prefeitura de Curitiba, Instituto Municipal de Turismo, instituições oficiais europeias e estabelecimentos comerciais da rua, o evento vai recriar a atmosfera dos mercados tradicionais europeus e acontece das 10h às 20h.

Na agenda, apresentações de grupos musicais, feira gastronômica e de artesanatos. A feira de artesanato vai oferecer diversas opções de criações natalinas, com a participação de 30 artesãos, distribuídos em dez barracas. Artesãos do Madeira nas Arcadas também irão participar, com produtos sustentáveis, criados a partir de madeira caída nos bosques.

As atrações estarão dispostas entre a Alameda Augusto Stelfeld e a Rua Saldanha Marinho. O trecho será fechado para o trânsito. A região foi recentemente renovada pela Prefeitura de Curitiba e ficou ainda mais charmosa e convidativa.

O público pode ainda participar de oficinas culinárias e aulas experimentais, mas deve se inscrever com antecedência. Confira toda a programação clicando aqui. Entre as opções, será possível aprender a fazer tortilla espanhola, spaghetti com molhos variados, bûche de Noël – uma receita francesa de Natal, pão de mel e ainda ter aulas experimentais de francês, italiano, assistir a palestras e participar de jogos. São diversas atividades para todos os gostos, um passeio ideal de final de semana para toda a família.

