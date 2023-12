Comércio de rua tem horário estendido a partir desta sexta-feira em Curitiba

A partir do dia 1º de dezembro, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho entre os Sindicatos lojistas e trabalhadores, o horário do comércio funciona em formato estendido:

1º e 23 de dezembro – até às 22 horas, de segunda a sexta-feira

9, 16 e 23 de dezembro (sábados) – até 21 horas

10 e 17 de dezembro (domingos) – das 10h às 19 horas

24 de dezembro (véspera de Natal) – funcionamento facultativo das 10h às 18h

Segurança reforçada

O Presidente da Associação Comercial do Paraná – ACP, Antonio Gilberto Deggerone, enviou ofício às forças de segurança para solicitar apoio em relação à proteção da população e dos comerciantes na região Central de Curitiba, visando, especialmente, o período de vendas de Natal.

“Estamos iniciando a época de vendas mais forte do ano e não podemos permitir que a criminalidade afaste os consumidores. Com mais segurança, ganham os comerciantes e a população que, além das compras, presenciam com suas famílias as atrações de Natal que estão expostas por toda a cidade”, avaliou, lembrando que as forças de segurança já se manifestaram a favor do pedido da ACP.

Quem recebeu o pedido da entidade foi o Diretor da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Junior, o Comandante Geral da Policia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, o Secretário Municipal de Defesa Especial e Trânsito, Péricles de Matos, e o Comandante Mateus Ferreira da Silva, da 1° Cia do 12° Batalhão da Polícia Militar do Paraná.

