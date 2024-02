O Sepultura perdeu o seu baterista a três dias do início da turnê que celebra o fim da banda. O grupo anunciou nesta terça (27) a saída de Eloy Casagrande, que será substituído pelo americano Greyson Nekrutman na bateria de shows que começa na sexta em Belo Horizonte e que chega a Curitiba no dia 22 de março.

Casagrande estava no Sepultura desde 2011.

De acordo com os membros remanescentes –o guitarrista Andreas Kisser, o vocalista Derrick Green e o baixista Paulo Xisto Jr.–, a saída de Casagrande foi inesperada. Nas redes sociais, eles escreveram que não houve motivo justificado para a decisão.

“Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição”, escreve a banda. “A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura. A nossa história é feita de desafios e são eles que alimentam nossa criatividade e determinação. Não seria agora, depois de tudo que passamos nesses 40 anos, que iriamos desistir.”

Batizada de “Celebrating Life Through Death”, a última turnê do Sepultura está prevista para passar 40 países nos próximos 18 meses.

Veja abaixo o depoimento de Eloy Casagrande na íntegra.

“Gostaria de comunicar a minha saída do Sepultura. Ter feito parte da maior banda de metal brasileira foi das melhores e mais ricas experiências da minha vida. Só agradeço a cada um dos integrantes e a toda equipe. Foi uma história de quase 13 anos, em que tive a oportunidade de aprender e contribuir com cada música, show e gravação. Foram anos de muita entrega, intensidade e comprometimento. Foram 3 discos muito bem recebidos pela crítica, inúmeros shows nos 5 continentes e muita história pra contar. Então, por isso, antes de mais nada, reitero meu agradecimento ao Sepultura e aos fãs por tudo o que passamos. Talvez para os fãs da banda não faça sentido neste momento, mas decisões precisaram ser tomadas pensando em novos ciclos que virão. Somos feitos de escolhas e elas nem sempre se dão de maneira fácil. A minha saída jamais apagará meu respeito e gratidão à banda. Felizmente há muito por vir. Espero seguir fazendo muita música e arte. Vejo vocês em breve na estrada“, disse o baterista, sem dar mais detalhes do futuro.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos