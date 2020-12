A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020 foi reorganizada após as novas restrições geradas pelo decreto 1640/2020, que torna mais rígida a bandeira laranja na capital. Atrações no Cine Passeio, Jardim Botânico, Passeio Público e Parque Tanguá estão suspensas até o dia 16 de dezembro.

Apesar das regras permitirem espetáculos assistidos de dentro dos carros (drive-thru), o Circuito de Luz Condor no Parque Barigui está cancelado neste fim de semana (5 e 6). O trânsito gerado pela atração vinha incomodando quem mora ou passa pela região do parque. Na noite de sexta as chuvas já haviam suspendido o passeio.

A atração também está cancelada no dia 13 de dezembro (domingo), assim como a Experiência de Natal no Parque Náutico. O espetáculo de carro no Boqueirão estreia na próxima quarta-feira (9). As pessoas que agendaram visitar as atrações drive-thru através do site de Natal receberão orientações via email ou SMS para reagendamento.

A linha especial de Natal para assistir ao espetáculo do Parque Barigui está suspensa até 16. O concerto de ópera do Restaurante Madalosso e as Feiras Especiais de Natal das praças Osório e Santos Andrade também estão cancelados nos dias 6 e 13 de dezembro (domingos).

Já prejudicada pela pandemia em si, a programação de Natal, sempre propagandeada pelo prefeito Rafael Greca, sofreu um golpe duro após as novas restrições impostas pelo decreto que tenta frear o aumento do contágio pela doença em Curitiba.