O jornalista Fernando Parracho da RPC anunciou nesta sexta-feira (4) que vai deixar o jornalismo diário e, consequentemente, a apresentação dos telejornais da RPC. Em suas redes sociais, Parracho disse que fecha um ciclo longo que trouxe “realização, experiência profissional e grandes amizades”. O motivo da saída, segundo o jornalista, é por decisão pessoal e para que ele possa se dedicar a um projeto pessoal, ainda sem detalhes.

+Leia mais! Com pandemia em alta, Curitiba prorroga bandeira laranja

Luiz Fernando Severo Parracho tem 59 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Na despedida que fez pela televisão nesta manhã, o jornalista se emocionou. “Eu saio com um sentimento muito leve, muito legal, de missão cumprida, de ter dado o meu melhor, durante todo esse período. Quase 18 anos que eu estou aqui na RPC. Já há mais de 30 anos de anos de jornalismo diário. Mas a gente não vai ficar longe não, vai continuar conversando pelas redes sociais. Vou tocar um projetinho pessoal. Ainda não posso dizer os detalhes porque esses detalhes ainda não existem”, brincou Parracho ao se despedir ao vivo.

Na conta que ele possui no Instagram, o texto de despedida segue acompanhado de uma foto de natureza. “Saio da RPC, que foi minha casa por quase 18 anos, num momento em que estamos muito bem de audiência e de conquistas, mesmo em um ano difícil para todos nós. A partir de agora, vou me dedicar a um projeto pessoal sonhado e desejado por um bom tempo. Vou tentar estar mais perto da natureza, que é também meu lugar”, publicou.

+Viu essa? Dalpícolo revela bastidores na volta ao JN: Bonner é parceiro? Quem escolhe a gravata dos apresentadores?

Parracho também agradeceu a RPC pelos anos de casa. “Sou muito grato à empresa, aos colegas e à direção por construirmos juntos uma história de sucesso que vai continuar pelo talento e qualidade dos profissionais. E além da história, levo comigo outro patrimônio valioso: os amigos, que compartilharam comigo todos estes momentos, e o público que sempre me apoiou e prestigiou”, escreveu.

Carreira

Fernando Parracho começou no jornalismo da RBS TV, afiliada da Rede Globo em Porto Alegre. Depois, chegou a repórter na TV Globo do Rio de Janeiro (RJ) e foi produtor e repórter no programa Globo Ecologia. Ele também trabalhou na afiliada da Globo do Mato Grosso, onde foi repórter e apresentador.

Na RPC desde 2003, antes de ocupar o cargo de âncora, foi repórter de rede nacional e cobriu as notícias de Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba.

Na RPC desde 2003, antes de ocupar o cargo de âncora, foi repórter de rede nacional. Foto: Reprodução/Instagram.