A prefeitura de Curitiba prorrogou, por pelo menos mais sete dias, a bandeira laranja na qual a cidade se encontra desde a sexta-feira, dia 27 de novembro. A decisão veio após uma escalada nos casos de coronavírus por causa da pandemia. Segundo a prefeitura, o decreto veio enquanto a administração aguardava a publicação do decreto estadual, que proíbe venda de bebidas após às 23h.

Com a divulgação do decreto estadual, a prefeitura de Curitiba pode reavaliar as medidas locais. Na quarta-feira o governo do Paraná instaurou um toque de recolher válido entre às 23h e 5h. O objetivo é evitar situações como ocorrências de trânsito s brigas.

“Isso impacta muito a saúde e as UTIs que temos disponíveis e tudo isso (ocorrências de trânsito e brigas) acaba desembocando nos hospitais e UTIs O objetivo é conscientizar as pessoas da importância de respeitar esse período pra que isso passe logo e todos voltem às suas atividades normais”, explicou o Coronel Hudson, da Polícia Militar no início do toque de recolher.

Pandemia em Curitiba

Quando foi implantada, na sexta-feira (27), Curitiba tinha 12.793 casos ativos confirmados. Já nesta quinta-feira, no boletim mais recente até então, eram 12.817 casos ativos confirmados.

Prefeitura ativa novo hospital

A Prefeitura de Curitiba ativou mais um hospital exclusivo para pacientes de covid-19, nesta quinta-feira (3). O hospital Victor Ferreira do Amaral, localizado no bairro Água Verde, tem capacidade para 54 leitos, sendo oito deles de UTI.