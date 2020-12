A Prefeitura de Curitiba ativou mais um hospital exclusivo para pacientes de covid-19, nesta quinta-feira (3). O hospital Victor Ferreira do Amaral, localizado no bairro Água Verde, tem capacidade para 54 leitos, sendo oito deles de UTI. O prefeito Rafael Greca e a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, visitaram as instalações da nova unidade antes da chegada dos primeiros pacientes.

“Em menos de 20 dias o nosso governo ativou 187 leitos exclusivos para tratamento da covid, SUS exclusivos para covid, sendo 61 de UTI e 126 de enfermaria”, disse o prefeito Rafael Greca.

+ Leia mais: Perto do limite das UTIs covid-19, Grande Curitiba tem mais de 100 pessoas na fila por um leito

O Victor Ferreira do Amaral é o terceiro hospital ativado pela Prefeitura de Curitiba durante a pandemia do novo coronavírus e será gerenciado pela Secretaria Municipal da Saúde por meio de convênio com o Complexo do Hospital de Clínicas do Paraná. Os outros dois hospitais exclusivos de covid-19 são o Instituto de Medicina e o Vitória.

Em material divulgado pela Prefeitura em seu site, o prefeito destacou o grande esforço e garantir assistência à população, mas ressaltou a necessidade da colaboração das pessoas em manter os cuidados básicos de segurança. “De nada serve fazer aglomeração, não serve à sua saúde e não serve à cidade”, disse Greca.

Em julho a Prefeitura também contou com o hospital Irmã Dulce, que antes de virar unidade de estabilização psiquiátrica foi retaguarda de leitos clínicos para liberar vagas de covid-19 no Hospital do Idoso.

+ Veja também: Falta de médicos e equipes de saúde dificulta abertura de leitos de UTI covid-19 no PR

O hospital Victor Ferreira do Amaral faz parte do pacote de 174 novos leitos SUS exclusivos que serão ativados pela Prefeitura de Curitiba neste mês de dezembro: são 50 de UTI e 124 de enfermaria. As novas ativações representam um aumento de 23% na capacidade hospitalar para tratamento da covid-19 em Curitiba, passando 756 leitos em atividade para 880.

Nesse momento de escalada da pandemia, dentro da estratégia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba duas UPAs da capital tiveram mudanças na rotina de atendimento.

A UPA Boqueirão virou uma unidade de leitos clínicos específica de covid. Já a UPA Fazendinha passou a funcionar como retaguarda, recebendo pacientes não-covid do Hospital do Idoso, liberando vagas de covid.