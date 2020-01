Alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU e com os 5 R’s da sustentabilidade (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), a Mundo Livre FM lança neste verão, a segunda edição do projeto Juntos por um Mundo Livre, com o objetivo de conscientizar a população na geração de menos lixo.

A primeira edição do projeto, em 2018, convidou as pessoas a repensarem suas práticas em relação ao uso e destinação de descartáveis plásticos. Durante os mutirões de limpeza, foi retirada mais de uma tonelada de lixo das praias do litoral paranaense.

No verão de 2019/2020, o projeto foi lançado com ainda mais força, para mostrar que as pessoas podem mudar o destino do mundo a partir da conscientização e da sustentabilidade, com hábitos simples. Como parte de um processo de mudança, o projeto evidencia o consumo consciente e a importância da rotina relacionada ao lixo.

Além dos mutirões de limpeza, é feita a mobilização de voluntários e influenciadores para ajudar na limpeza das praias paranaenses e de Curitiba, além de um convite para conscientização e aprendizagem do processo de separação de lixo e compostagem.

Próximas ações

A próxima ação de verão acontece neste sábado (18), com mutirão de limpeza e conscientização na Praia de Leste, em Pontal do Paraná (PR).

Já no dia 25, em Balneário Ipanema, também em Pontal do Paraná, a rádio de atitude vai realizar a Corrida do Lixo. Atletas de corrida de aventura participam da ação, com um mutirão de limpeza de praia.

Nos dias 9 e 16 de fevereiro, a ação sobe a serra e acontece nas Ruínas São Francisco, em Curitiba. O encerramento será no dia 25 de fevereiro, na Praia Central de Guaratuba.

Além dos mutirões nas praias, a Mundo Livre FM também leva ao ar uma série de materiais com dicas de consumo consciente e mudanças de hábitos em formato de podcast.

Voluntários e equipe do projeto Juntos por Um Mundo Livre. Foto: Divulgação/ Marcel Rodrigues.

Seja um voluntário!

Você pode fazer parte desse movimento com a Mundo Livre FM! Fazer sua inscrição como voluntário é mais que acompanhar o processo de mudança, é fazer parte e ser porta-voz dele. Ao se tornar um voluntário, você participa dos mutirões e de todas as ações de conscientização promovidos pela rádio de atitude. Para entrar no time dos que fazem a diferença, é só acessar o site e preencher o formulário!

Juntos Por Um Mundo Livre