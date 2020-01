Para promover o filme O Melhor Verão das Nossas Vidas, longa que chega aos cinemas de Curitiba no dia 23 de janeiro, a Galeria Distribuidora com a ONG Parceiros do Mar, do Paraná, promovem um dia de limpeza na Praia de Leste, no sábado (18). Com participação de 22 voluntários, a ideia é recolher o lixo de uma das mais importantes praias paranaenses. A ação acontece das 9h às 13h.

Sobre o filme

Bia, Giulia e Laura (BFF Girls) conseguem uma grande chance de participar de um Festival de Música muito famoso no Guarujá (SP). Só que todos os planos dessas três amigas vão por água abaixo quando elas descobrem que ficaram de recuperação na escola. Assim elas terão uma missão arriscadíssima pela frente: ir ao festival sem que seus pais fiquem sabendo.

O longa brasileiro é estrelado por Giovanna Chaves, Bela Fernandes, Murilo Bispo, Maurício Meirelles, Rafael Zulu, Márvio Lucio, Giulia Nassa, Laura Castro e Bia Torres.

Assista ao trailer: