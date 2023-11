Juliette abre o jogo: “Com medo de errar, errando e sendo muito julgada”

Juliette faz show em Curitiba pela primeira vez nesta sexta-feira (17), na Ópera de Arame. A cantora e influencer, que foi vencedora do reality show Big Brother Brasil 21, celebra sua nova fase chamada “Ciclone“, álbum que reúne estilos que vão do pop ao R&B, piseiro e até afrobeat. Em Curitiba, o show terá a participação especial da cantora Marina Sena.

Em entrevista exclusiva para a reportagem da Tribuna do Paraná, Juliette comentou sobre os desafios da carreira atual na música, das novidades e sonhos. “Eu acho que agora os desafios são outros e são bem grandes. A sensação é de como se eu nunca tivesse saído do Big Brother. Eu continuo vivendo, só que em outro ambiente, sabe? Observada o tempo inteiro, com medo de errar, errando, e sendo muito julgada. Acertando e sendo menosprezada. É a vida, né?”, desabafou.

Confira abaixo a entrevista completa com a cantora:

Juliette coleciona sucessos. Além dos mais conhecidos do público, músicas como “Sai da Frente”, seu primeiro single, “Tengo”, Top 1 no Spotify Brasil, “Quase Não Namoro”, feat com Marina Sena, “Beija Eu”, feat Nairo, fazem parte da tour. Marcam presença também os mais recentes lançamentos: o dueto romântico-pop “Nós Dois Depois”, com participação de Dilsinho, “Ninguém”, “Diamante”, “Não sou de Falar de amor”, feat João Gomes, e a faixa-título de seu próximo EP, “Ciclone”.

Foto: divulgação.

Juliette em Curitiba

Data: 17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 970)

Horários: abertura da casa às 19h30 e show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 75,00 a R$ 896,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Blueticket (https://www.blueticket.com.br/evento/32745/juliette)

Classificação: 18 anos

Realização: Rodamoinho e CWB Brasil

