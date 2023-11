Reggae no Maneva é atração do palco Live Curitiba neste sábado

O grupo de reggae Maneva retorna a Curitiba com o último show da turnê ‘Mundo Novo’, neste sábado (18), no palco da Live Curitiba. Além do show da banda, o evento ainda conta com apresentação de Gabriel Elias. Os ingressos estão à venda em Uhuu.com.

Sucesso em todo o país, o Maneva vem colhendo os bons frutos da carreira vitoriosa, que soma pouco mais de 18 anos. As 19 certificações, incluindo 3 singles de diamante, e a indicação ao Grammy Latino com “Lágrimas de Alegria” na categoria “melhor canção em língua portuguesa”, foram comemoradas pelos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).

“Lágrimas de Alegria” é apenas uma das músicas assinadas pela banda. Ao lado dela, uma infinidade de hits, como “Seja Para Mim”, “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar”, “Reviso Meus Planos e “Não Vá Dizer Que Não”.

O MANEVA também faz parte do seleto time “Top 150”, que aponta a banda como um dos artistas mais ouvidos no Spotify”. Reconhecimento merecido nas plataformas de distribuição digital e veículos de comunicação, incluindo as principais emissoras de televisão do país.

Os 2,3 bilhões de streams são resultado das canções autorais, uma das particularidades da banda que, contrariando o fluxo do mercado, mantém a essência e grava apenas o que considera verdade. São poemas transformados em música, união entre a sensibilidade e a qualidade técnica dos integrantes.

Dos 13 registros fonográficos que compõem a discografia do MANEVA, apenas Tudo Vira Reggae e Tudo Vira Reggae Ao Vivo foram produzidos exclusivamente com regravações.

Mundo Novo, lançado em maio de 2022, dá nome a turnê, que reúne os clássicos de carreira e as novas faixas. O registro chegou como um divisor de águas na história do MANEVA. Na Fabriketa, em São Paulo, os artistas interpretaram 10 faixas autorais e inéditas, já disponíveis nos aplicativos e YouTube.

O show acontece na Live Curitiba, que fica na Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo, A casa abre às 21h. Ingressos disponiveis neste link.

