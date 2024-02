Independência feminina é tema do Globo Repórter com Dulcineia Novaes

O Globo Repórter desta sexta-feira (01) abre o mês de março com histórias de mulheres que, inspiradas e incentivadas por outras, criaram projetos que reforçam a independência e liberdade feminina. Uma das reportagens exibidas será da repórter Dulcineia Novaes, que apresenta uma iniciativa de empreendedoras em Curitiba.

Além de Dulcineia, o programa conta com reportagens das jornalistas Ana Paula Araújo no Rio de Janeiro, Aline Aguiar em Belo Horizonte e Zileide Silva em Brasília, o programa mostra algumas das práticas que têm fortalecido o universo feminino e gerado renda, trabalho, superação e união entre as mulheres. Além de apresentar, Sandra Annenberg conduz as reportagens deste programa em São Paulo.

Repórter da RPC, Dulcineia Novaes acompanha uma iniciativa que forma técnicas em manutenção de computadores e em empreendedorismo digital, e traz o lixo eletrônico para dentro do universo feminino. Ela acredita que o programa irá reforçar o espaço das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho.

Foto: reprodução / TV Globo.

“O que mais me surpreendeu nesta produção foi saber de uma rede tão potente, formada por mulheres que se ajudam aqui no Paraná. Em Curitiba, acompanhei um projeto que ajuda mulheres da periferia a perderem o medo da tecnologia e a entrarem neste universo que, muitas vezes, causa receio por absoluta falta de conhecimento. O projeto desmistifica o aprendizado tecnológico para o público feminino. Poder produzir e mostrar para o Brasil que as mulheres estão aí, firmes, ajudando umas às outras, formando uma corrente potente, me deixa muito feliz. Ainda mais ao lado de grandes colegas. É um programa especial, que reforça nosso espaço, lugar de fala, e mostra o quanto a nossa união é construtiva e colaborativa”, conta.

Com o tema ‘Uma puxa a outra’, o Globo Repórter desta sexta-feira (01) vai ao ar logo após o BBB 24.

