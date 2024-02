Chocolate vira molho de hambúrguer com carne e queijo; ousadia deu certo?

Quem não gosta de um bom hambúrguer? O pão levemente crocante, por dentro uma camada de maionese que ‘abraça’ a carne saborosa e suculenta, finalizada com o queijo derretido no ponto perfeito, trazendo cremosidade para o prato. Tudo quentinho, fresco e pronto para ser saboreado. Mas agora acrescente mais um ingrediente, imagine se no meio de tudo isso aí tiver uma calda de chocolate. Parece estranho? Pois saiba que essa mistura é real e faz parte do cardápio de uma hamburgueria temática em Curitiba.

Inspirado no filme e personagem Willy Wonka, o criador da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Chelsea Burger Curitiba, localizado no Centro Cívico, na capital paranaense, criou um cardápio que traz o chocolate como protagonista e que conta com essa mistura que é, no mínimo, inusitada.

Assim como a maioria das pessoas que fica sabendo sobre o lanche, a Tribuna também ficou intrigada com essa mistura de sabores e resolveu experimentar o hambúrguer. Após provar, chegamos a um veredito. Se desde o começo do texto você está achando tudo isso muito estranho e se perguntando se faz sentido, aqui vai mais uma novidade: sim, é uma boa combinação, por mais surpreendente que isso possa parecer.

Chocolate com carne?

Talvez o motivo para os sabores combinarem esteja no preparo da calda. Porque não é como se você derretesse uma barra de chocolate e mergulhasse o seu sanduíche nela. Não, nesse caso, a calda tem uma receita especial, adaptada para estar no prato salgado.

Fotos: Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná.

O chef executivo do Chelsea, Gilly Mazanek, revela que a calda de chocolate usada nos pratos salgados é feita na cozinha da hamburgueria e possui como base caldo de carne. Ou seja, esse é o segredo: ela não é tão doce. Portanto, no conjunto do prato completo, é possível sentir um sabor adocicado, mas que não se sobressai, combinando com o salgado da carne e do queijo.

Confesso que na primeira mordida estranhei o chocolate, justamente porque minha imaginação já tinha previsto sentir o sabor clássico do chocolate ao leite. Mas os pedaços seguintes revelaram que apesar de incomum, é uma combinação confortável para o paladar, que consegue distinguir tranquilamente o salgado e o adocicado e aproveitar um bom hambúrguer.

É possível que os fãs de misturas doces e salgadas tenham mais facilidade em aceitar o chocolate na carne. Para o chef executivo do Chelsea é curioso observar a reação dos clientes. “A pessoa vem muito curiosa. Ela não sabe o que esperar, ela vem com um pouco de medo”, diz. No entanto, depois da primeira mordida, Mazanek comenta que os clientes ficam satisfeitos com o sabor.

Chocolate vai também nas fritas

Já para os paladares que acham a mistura do hambúrguer com chocolate inaceitável, também é possível ter outras experiências, menos radicais, digamos.

No cardápio, além do hambúrguer de chocolate (R$ 42), também tem porção de batata frita com molho de chocolate (R$ 29,90), mini burguers coloridos com porção de fritas (R$ 39,90), soda de tangerina e maracujá em homenagem aos Oompa Loompas (R$ 19,90), milkshake de chocolate com decoração do Golden Ticket (R$ 39,90), entre outros itens inusitados.

“Aqui no Chelsea nós temos essa prerrogativa de sempre buscar algumas inspirações, principalmente em temas da época. E surgiu simplesmente o filme do Wonka, o novo filme dele, que contou um pouquinho da história dele próprio. E com isso a gente se envolveu, criamos algumas inspirações no próprio filme com alguns sabores típicos do chocolate”, explica o chef executivo da hamburgueria, Gilly Mazanek.

Mazanek conta que o estabelecimento já homenageou outras produções. “Aqui já passaram a temática do Harry Potter, a temática dos Simpsons, do Super Mario e a próxima é segredo”, brinca o chef. Os itens do cardápio especial do Wonka vão estar disponíveis até o início do mês de março.

A hamburgueria fica na Rua Marechal Hermes, 113 – Centro Cívico, em Curitiba. Aberto todos os dias, o horário de funcionamento é das 11h30 às 22h. Sexta e sábado até 23h. O cardápio completo pode ser consultado no Instagram do Chelsea.

