Das mais de 300 lojas da The Best Açaí, uma unidade no Litoral do Paraná foi a que apresentou o maior faturamento em 2023. O resultado acompanhou a tendência de crescimento da rede na região litorânea do país, onde o aumento geral foi de 537% no número de unidades, saindo de oito para 43 lojas da marca.

De acordo com o CEO da The Best Açaí, Sérgio Kendy, as operações do litoral começaram a aumentar o faturamento a partir de setembro de 2023 com a onda do calor e ganharam protagonismo.

“A unidade com o recorde histórico de faturamento está localizada no Litoral do Paraná, uma região que vem se desenvolvendo. A The Best Açaí sempre performou muito bem em cidades mais frias do Sul do país. Com o calor, já prevíamos um aumento significativo, mas os números surpreenderam”, comenta.

Em um único dia, a marca chegou a vender R$ 2,8 milhões em açaí e sorvetes. “Estamos falando de um ticket médio de R$ 17 reais. É muita gente passando pelas lojas. Atribuímos não somente ao calor, que claro, ajuda bastante, mas ao desenvolvimento de estratégias que trazem o cliente pra dentro da loja como lançamento de um APP exclusivo e do sistema de recompensas, criação de novos sabores com qualidade elevada e preço justo, além das estruturas das lojas que sempre chamam atenção dos clientes”, argumenta Kendy.

A The Best Açaí deu um salto no ano de 2023. A meta de 350 unidades vendidas foi superada e alcançou, até dezembro, 500 franquias comercializadas pelo Brasil e R$ 400 milhões de faturamento.

Entre os estados que mais se destacam em crescimento no litoral está São Paulo, com oito lojas em processo de montagem. O multifranqueado Jonathan Silva tem seis unidades em processo de implementação na região, nas cidades de Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e Santos. “Minha primeira unidade foi no Litoral do Paraná e que serviu de impulso para olhar para outras praças levando em conta esse mesmo perfil. A The Best Açaí tem servido de referência para o mercado em relação a qualidade e preço justo. Mesmo que o açaí esteja cada vez mais popular, os clientes que vão nas lojas se fidelizam pelo sabor e sabemos que essa é uma formula exclusiva da rede e que tenho certeza que vai conquistar muita gente do litoral de São Paulo”, aposta o empreendedor.

Santa Catarina permanece em destaque com mais lojas no litoral, representando 58%. O estado também abriga a primeira franquia da loja conceito da rede, em Balneário Camboriú. “Ela foi aberta em dezembro e até então ocupa sempre a segunda ou terceira posição semanal de faturamento. É um conceito diferente que apresenta uma pegada mais urbana, contemporânea e sem tantos elementos visuais. Lá também temos alguns acompanhamentos exclusivos que não são encontrados em outras unidades. É um modelo que também franqueamos quando entendemos que faz sentido olhando para a região de implementação de loja”, pondera Sérgio Kendy.

Para a multifranqueada Caroline Haiducki os resultados condizem com a expectativa que ela já tinha na região. “A população abrigou muito bem a loja. Era um sonho ter um negócio na cidade, em frente ao mar, e mesmo sabendo dos desafios fui em frente. Balneário Camboriú tem vida própria ao longo de todo o ano e acreditamos muito na operação que já tem demonstrado um faturamento de destaque nos primeiros meses”, finaliza.

