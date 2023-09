Há 25 anos em cartas, peça Violetas na Janela traz diva Ana Rosa a Curitiba

Há mais de 25 anos na estrada, a peça “Violetas na Janela” retorna a Curitiba, neste sábado (30) e domingo (1°), para curta temporada no Teatro UP Experience, a partir das 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 50. Parte da renda obtida com a bilheteria e os alimentos doados serão destinados às ações do Lar Escola Dr. Leocádio José Correia.

Violetas na Janela é mais que uma obra espírita. Lançada em 1993 pela editora Petit, a publicação, que vendeu mais de dois milhões de exemplares, tornou-se um best-seller e conquistou leitores de todo o país.

Entre eles, destaca-se a atriz Ana Rosa, que a partir da leitura decidiu levar para os palcos o livro escrito pela médium Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho e que foi ditado pelo espírito Patrícia.

+ Leia mais: Sob nova direção? Cartaz em bar premiado de Curitiba chama atenção

“Uma filha minha desencarnou às vésperas de completar 19 anos e eu ganhei de uma vizinha o livro ‘Violetas na Janela’. Outra filha estava na faculdade. O pessoal soube que ela tinha perdido a irmã e lhe deu o ‘Violetas na Janela’. Isso foi em novembro de 1995. No grupo de amigo oculto no centro espírita que a gente frequentava, o meu marido ganhou de presente o livro ‘Violetas na Janela’. Então, por três vias, ele chegou às nossas mãos”, recorda.

A partir desse contato mais que especial com a obra, Ana Rosa e o marido, o saudoso ator Guilherme Corrêa, adaptaram e dirigiram a montagem baseada no livro, que percorre o Brasil desde 1997. O sucesso prova a identificação do público com a narrativa, que explica o que é a desencarnação.

+ Veja mais: Casa tradicional de rock de Curitiba faz festival punk com mais de 60 bandas

“É um espetáculo lindo e inspirador. Gosto de deixar claro que não é nossa intenção fazer a cabeça de ninguém. A peça é baseada numa obra espírita, mas as pessoas não precisam ser espíritas para gostar do espetáculo. Eu gosto de citar os filmes ‘Ghost’ e ‘Sexto Sentido’, que são maravilhosos, e nenhum deles foi anunciado assim: “um filme espírita”. Mas eles trazem essencialmente aspectos da vida dos espíritos e da vida após a morte. Então, eu não gosto quando, nas nossas divulgações, as pessoas anunciam como peça espírita. Isso limita, parece que realmente é só para quem é espírita – e não é verdade. É um espetáculo com 14 atores no palco, atores profissionais, uma música lindíssima, uma iluminação lindíssima, o público assiste e gosta. Quem acredita só vai reafirmar o que já aprendeu ou sabe; quem não acredita ou tem curiosidade vai achar muito interessante. Não tem que ter preconceito. Quem for ver vai perceber que a peça é basicamente os ensinamentos de Jesus. Espero que todos gostem desse espetáculo”, explica a atriz.

Trajetória inspiradora

Aos 81 anos e residindo em Portugal, Ana Rosa, que é atriz, bailarina, escritora, musicista e dubladora, tornou-se uma figura conhecida de todos os brasileiros. Não por acaso, entrou para o Guinness Book por ter atuado em mais novelas do que qualquer outra atriz no mundo.

Com uma família de artistas, Ana Rosa nasceu em Promissão (SP) e apareceu na telinha em projetos nas mais diferentes emissoras, como Tupi, Record e Globo. Participou de folhetins marcantes, entre eles, “O Rei do Gado”, “Corpo Dourado”, “O Beijo do Vampiro”, “História de Amor”, “Fina Estampa” e “Caminhos do Coração”.

+ Leia também: Mega-hotel e resort será construído em cidade com só 11 mil habitantes no Paraná

No cinema, marcou presença em diversos longas: “Nosso Lar”, “Chico Xavier”, “E a Vida Continua…” e “O Signo da Cidade”. Em 2005, por conta da comemoração dos 40 anos de carreira, lançou o livro “Essa Louca TV e sua Gente Maravilhosa” (Editora Butterfly).

O Teatro UP Experience fica no campus da Universidade Positivo Ecoville – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Ecoville. Os ingressos podem ser adquiridos no Disk Ingressos.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar