Casa tradicional de rock de Curitiba faz festival punk com mais de 60 bandas

De 1º a 29 de outubro, o 92 Graus, bar de underground localizado em Curitiba, vai promover a Punktoberfest. Neste ano, a programação do evento organizado pelo idealizador do bar 92 Graus, J.R Ferreira, terá 15 dias de shows e um lineup composto por mais de 60 bandas de diversos estilos musicais que vão do Psychobilly ao Heavy Metal.

Na lista de atrações do festival, estão os curitibanos Sick Sick Sinners, Tela Vazia, Killing In A Bad Moon e Rabo de Galo, In The Rosemary Dreams (Piraquara), além da dupla inglesa Chester, que vem pela primeira ao Brasil.

O 92 Graus fica na Avenida Manoel Ribas, 108, no bairro São Francisco.

Ingressos para Punktoberfest

Os ingressos podem ser adquiridos no próprio 92 Graus, nos dias dos shows, com valores a partir de R$ 25.

Já os bilhetes para os dias 21 e 22 de outubro podem ser comprados antecipadamente por meio de depósito que deve ser efetuado utilizando o seguinte Pix 41999191492. Os valores são: 1º lote R$ 30 (bilhetes 01 a 50); 2º lote R$ 40 (bilhetes 51 a 100); 3º lote R$ 50 (a partir do bilhete 101).

Após efetuar a compra, é necessário enviar o comprovante de depósito para o Whatsapp (41) 9 9919-1492, especificando o nome do comprador e o dia para o qual o ingresso é válido.

No dia 28 de outubro, as entradas custam R$ 30 e também podem ser compradas antecipadamente por meio de depósito que deve ser efetuado utilizando o Pix jack@postuma.com.br.

Programação completa da Punktoberfest

Domingo, 1º de outubro – Ingressos no local a R$ 30

15h – Abertura da casa e do barril de chopp

16h – BAR (Curitiba)

17h – She Is Dead (Curitiba)

18h – Chester (Reino Unido)

19h – Tela Vazia (Curitiba)

Sexta-feira, 6 de outubro – Ingressos no local a R$ 25

19h – Abertura da casa e do barril de chopp

20h – Purgatório (Curitiba)

21h – Pachorra (Santa Catarina)

22h – Atrocitus (Curitiba)

23h – Viletale (Santa Catarina)

00h – Alma Negra (Curitiba)

Sábado, 7 de outubro – Ingressos no local a R$ 25

18h – Abertura da casa e do barril de chopp

19h – Los Suffers (São Paulo)

20h – Sociat (Santa Catarina)

21h – Mono Histeria (Curitiba)

22h – Dirty Grills (Santa Catarina)

23h – Orango Thunder (Ponta Grossa)

Domingo, 8 de outubro – Ingressos no local a R$ 25

16h – Abertura da casa e do barril de chopp

16h50 – Oath Of Persistence (Santa Catarina)

17h50 – Terrorsphere (Londrina)

18h50 – Minatory (Curitiba)

19h50 – Vomitation (São Paulo)

Quarta-feira, 11 de outubro – Ingressos no local a R$ 30

19h – Abertura da casa e do barril de chopp

20h – In The Rosemary Dreams (Piraquara)

20h50 – Macedônia (Curitiba)

21h50 – Luimlimbo (Londrina)

22h50 – Killing in a Bad Moon (Curitiba)

23h50 – Live Transmission (Curitiba) e convidados

Quinta-feira, 12 de outubro – Punktoberkids – Ingressos no local a R$ 30 (individual) e R$ 50 (casal) – Crianças até 15 anos não pagam

15h – Abertura da casa e do barril de chopp – Cama elástica, piscina de bolinhas, bolichinho, doces, pintura

17h – Men In Black (Curitiba)

18h – Los Maganos (Curitiba)

Seleção musical – DJ YO

Sexta-feira, 13 de outubro – Noite Da Bruxa Verde – Ingressos no local a R$ 25

20h – Abertura da casa e do barril de chopp

20h50 – Espectrovulto (Curitiba)

21h40 – Elephantus (Santa Catarina)

22h40 – Corram Para As Colinas (Curitiba)

23h40 – Sociedade Voodoo (Curitiba)

Sábado, 14 de outubro – Ingressos no local a R$ 25

18h – Abertura da casa e do barril de chopp

19h – Crent’s Tarantinos (Quatro Barras)

20h – Grade (Curitiba)

21h – Corta Febre (Curitiba)

22h – Bolores (Ponta Grossa)

23h – Pacto Social (Rio de Janeiro)

Domingo, 15 de outubro – Matinê Rock no Pinheiro, Trajano Records e Balbúrdia Records – Ingressos no local a R$ 25

15h – Abertura da casa e do barril de chopp

15h50 – Parabólica (Curitiba)

16h40 – Helix (Curitiba)

17h30 – DomPeridhona (Curitiba)

18h20 – Soco HC (Santa Catarina)

19h10 – Hadock (Curitiba)

20h – Shakira (Santa Catarina)

Sexta-feira, 20 de outubro – Noite Brado Records e No Sun Records – Ingressos no local a R$ 25

20h – Abertura da casa e do barril de chopp

21h – Naome Rita (Curitiba)

21h50 – Bravonas (Curitiba)

22h40 – Capetassauras (Curitiba)

23h30 – Olivia Yells (Curitiba)

Sábado, 21 de outubro – Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente por meio de depósito que deve ser efetuado utilizando o PIX 41999191492 – Os valores são: 1º lote R$ 30 (bilhetes 01 a 50) – 2º lote R$ 40 (bilhetes 51 a 100) – 3º lote R$ 50 (a partir do bilhete 101).

18h – Abertura da casa e do barril de chopp

19h – 7 Além (Curitiba)

20h – Lola e os Insuportáveis (Curitiba)

21h – Mustaphorius (Curitiba)

22h – Vida Ruim (Curitiba)

23h – Os Cabeloduro (Distrito Federal)

Domingo 22 de outubro – Matinê Podrera Records – Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente por meio de depósito que deve ser efetuado utilizando o PIX 41999191492 – Os valores são: 1º lote R$ 30 (bilhetes 01 a 50) – 2º lote R$ 40 (bilhetes 51 a 100) – 3º lote R$ 50 (a partir do bilhete 101)

15h – Abertura da casa e do barril de chopp

16h – Doenças e Outros Infartos (Curitiba)

16h50 – Condenados (São Paulo)

17h50 – Radio Cadáver (Curitiba)

18h50 – Repudiyo (Curitiba)

19h50 – Os Cabeloduro (Distrito Federal)

Sexta-feira, 27 de outubro – Surf/Psycho/Punk Party – Ingressos no local a R$ 30

20h – Abertura da casa e do barril de chopp

21h – Fish’n’Creepers (Curitiba)

21h50 – Eles Mesmos (Curitiba)

22h40 – Barbatanas (Curitiba)

23h30 – Sick Sick Sinners (Curitiba)

DJ convidado: Fábio Zanetti

Sábado, 28 de outubro – Halloween (Póstuma Fantasy Party) – Os ingressos antecipados custam R$ 30 e podem ser adquiridos por depósito no PIX jack@postuma.com.br

22h – Abertura da casa e do barril de chopp

DJs JackJack e Wintertag (Post-punk, Darkwave, Gothic Rock, 80’s e muito mais)

23h59 – Candyman Club (Curitiba)

Domingo, 29 de outubro – Matinê de encerramento Zoom Records e convidados – Ingressos no local a R$ 25

15h – Abertura da casa e do barril de chopp

16h – Patada (Curitiba)

16h50 – Bad BeBop (Curitiba)

17h50 – Pombo Sem Asa (Curitiba)

18h50 – Rabo de Galo (Curitiba)

