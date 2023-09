Antonina Blues Festival terá mais de 40 atrações: veja a programação

O Antonina Blues Festival chega a sua sétima edição com muitas atrações musicais e atividades culturais que vão transformar a vida da cidade entre em dias 12 e 15 de outubro. Serão cerca de 40 shows e outras atividades culturais como oficinas de gaita, palestra sobre Samba & Blues e intervenções culturais para as crianças no dia 12. A expectativa é receber mais de 8 mil pessoas, tanto da região quanto de outros estados, como já vem acontecendo em edições passadas.

Entre os destaques da programação está a apresentação da banda catarinense TheHeadcutters, uma referência no Blues Brasileiro e reconhecida mundialmente por difundir o gênero Chicago Blues. Outra grande confirmação é o grupo Lucian e os Panteras, banda formada em São Paulo que fará sua estreia em palcos paranaenses. Tony Caster and The Black Mouth Dogs e Booze n’ Blues, bandas de Curitiba e São Bento do Sul, respectivamente, também são muito aguardadas pelos fãs do gênero.

As apresentações serão realizadas em diferentes pontos da cidade, como a Estação Ferroviária, a Ponta da Pita e a Feira Mar, locais turísticos e de grande importância cultural e histórica para a cidade, e também em comércios locais.

“O festival já faz parte do calendário da cidade e é aguardado não só por quem é fã de Blues. Ele é um potencializador de muitas fortalezas de Antonina, como a cultura e as belezas naturais. Sem falar na importância econômica, pois movimenta a cidade inteira. E temos expectativa de receber pessoas de outros estados, especialmente pelas bandas de fora e pela importância que o festival vem construindo. Tudo isso tem uma importância gigante para a cidade e região”, conta Marcos Peretti Maranhão, idealizador do festival.

Atrativos Naturais e Conservação

Além dos atrativos culturais, o festival tem desde sua primeira edição o intuito promover o turismo por meio dos atrativos naturais da cidade, não só pelo viés do lazer, mas também da conscientização. “Antonina tem um potencial natural enorme e o festival dá luz a isso, permitindo que mais pessoas conheçam e interajam com esses espaços. Com isso, conseguimos também sensibilizar as pessoas para a urgência da conservação”, reforça Maranhão.

Nesta edição, o Antonina Blues Festival contará com o selo da Grande Reserva Mata Atlântica (GRMA), iniciativa de preservação do patrimônio natural, histórico e cultural da região da serra do mar, que é a área contínua de mata atlântica mais preservada do mundo – e onde Antonina está inserida. Ações de conscientização e preservação estão sendo planejadas com a entidade para o evento.

Sobre o Blues

O Blues teve origem no final do século XIX no sul dos Estados Unidos, onde africanos escravizados e seus descendentes começaram a desenvolver uma forma de expressão musical que retratava a realidade em que viviam. É um gênero musical caracterizado por suas letras muitas vezes melancólicas e emotivas, linhas de baixo e instrumentação de guitarra, gaita, piano e baixo.

Músicos de blues influenciaram fortemente outros gêneros musicais, como o rock e o jazz, e essas influências ainda podem ser ouvidas na música popular moderna. Entre os músicos mais famosos mundialmente estão Robert Johnson, Muddy Waters, B.B. King, Howlin’ Wolf e John Lee Hooker. O Blues continua sendo uma forma de música viva e muito influente, com festivais e músicos contemporâneos ao redor do mundo.

Confira a programação completa

12 de outubro (quinta-feira)

12h30 James Marshall Band – Estação Ferroviária

14h Houndcats – Travessa do Marinho

15h Didley Duo – Travessa do Marinho

16h Nikole Gouveia & Funckin Minds – Feira Mar

17h Felipe Ito – Ponta da Pita – Calçadão

18h Diego Nicolay (Pocket Show) – Vagante

19h Decio Caetano, Bernardo Manita, e Batera – Feira Mar

21h Mr. Blues – Feira Mar

23h Mudslide Blues – Feira Mar

24h Trio Satan – Benedito

13 de outubro (sexta-feira)

12h30 Willie Dynamite e Augusto Blues – Estação Ferroviária

14h Diego Nicolay – Travessa do Marinho

15h O Lendário Chucrobilly Man – Travessa do Marinho

16h Boogie Jump Blues Band – Feira Mar

17h Fuzzuês – Calçadão

18h30 Ícaro Chaves – Vagante

19h30 Bessie’s Duo – Feira Mar

21h Booze n’ Blues – Feira Mar

23h Lucian & Os Panteras – Feira Mar

24h Alexandre Melo e Garça FNM – Benedito



14 de outubro (sábado)



12h30 Ícaro Chaves – Estação Ferroviária

14h Hard Soul Combo – Travessa do Marinho

16h Big Moris e Johnny Larapio + Vlad – CasaVerde

17h Sonora Blues – Calçadão

17h Sangue de Limão – Ponta de Pita

18h Booze n’ Blues – Vagante

19h Blues Fellas – Feira Mar

20h15 Marrecas River Blues – Feira Mar

22h Bartenders – Feira Mar

23h The Headcutters – Feira Mar

24h Jam Session – Avenida

15 de outubro (domingo)



11h30 Dose in Blues – Beira Mar

14h GreyHound Dogs – Feira Mar

15h30 Tony Caster and Black Mouth Dogs – Feira Mar

18h Cat Storm – Ponta da Pita

19h30 Os Carusos – Ponta da Pita

21h Jam Session – Ponta da Pita

A programação de oficinas, palestra e intervenções culturais será divulgada em breve.

