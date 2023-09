Ressaca em Matinhos cria ‘piscina’ em faixa de areia; imagens impressionam

Uma forte ressaca, acompanhada de ventos que chegaram a 46 km/h, atingiu o Litoral do Paraná na madrugada desta última quarta-feira (28). De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, o Simepar, o deslocamento de uma massa de ar frio provocou a mudança no tempo.

LEIA TAMBÉM:

>> Carro cruza preferencial e provoca tombamento de outro veículo em Curitiba

>> Fiscais tentam proibir indígenas de expor artesanato no Largo da Ordem

Pela manhã, os moradores de Matinhos puderam perceber o tamanho da ressaca e a força dos ventos. Próximo ao Pico de Matinhos, a calçada havia desaparecido com a quantidade de areia que ficou depositada próxima das casas da orla. As imagens registradas são da página de notícias Matinhos Agora.

Com o recuo do mar após o período de ressaca, uma “piscina” se formou no meio da faixa de areia. Barcos de pescadores, que costumam ficar próximos do Mercado do Peixe, foram deixados na faixa de areia mas pela manhã foram encontrados próximos da calçada.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar