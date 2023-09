Carro cruza preferencial e provoca tombamento de outro veículo em Curitiba

Uma colisão entre dois veículos seguida pelo tombamento de um carro foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Social, em Curitiba. O acidente aconteceu na esquina das ruas México e Coronel Temístocles de Souza Brasil.

A batida ocorreu quando um Ford Ka atravessou a preferencial e atingiu a lateral de um Honda City. Com o impacto da colisão, o City tombou e o motorista precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário Cajuru. Ele teve ferimentos leves.

Já a motorista que dirigia o Ka não ficou ferida e permaneceu no local para explicar a situação.

De acordo com moradores, os acidentes nessa esquina são comuns por conta da falta de visibilidade que os motoristas encontram ao tentarem acessar a rua México.

O Corpo de Bombeiros e policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) estiveram no local.

