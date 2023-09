Um novo posto de saúde foi inaugurado em Curitiba, na quarta-feira (27). A Unidade de Saúde Umbará II fica na Rua Estanilau Selenko, no bairro Umbará, e é a 109ª da capital. A estrutura conta com 424 metros quadrados construídos e vai atender 14 mil pessoas da região. Veja detalhes da estrutura e da equipe abaixo.

De acordo com a prefeitura, as obras tiveram um investimento de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,9 milhão proveniente do tesouro municipal e R$ 750 mil da Secretaria de Estado da Saúde. Além da obra, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) investiu mais de R$ 360 mil em equipamentos e insumos para o início das atividades da unidade em imóvel próprio.

Nova unidade de saúde Umbará II.

“Eis a unidade de saúde, tão linda, feita para servir até 14 mil pessoas das famílias do Umbará que aguardaram ansiosas por sua construção. Viva o Umbará e viva Curitiba”, disse Greca, ao entregar a nova unidade construída depois que o antigo prédio alugado foi destruído por um incêndio, em 2017.

Estrutura

A nova estrutura contempla cinco consultórios médicos, três consultórios odontológicos, salas de imunização, atendimentos e esterilização, depósito de material de limpeza, vestiários masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, dispensatório de medicamentos e áreas para administração do local.

Médicos, dentistas e mais profissionais

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com uma equipe composta por 31 profissionais, sendo uma autoridade sanitária local, dois médicos, duas enfermeiras, dois cirurgiões dentistas, 12 técnicos de enfermagem, um assistente administrativo, seis agentes comunitários de saúde, três auxiliares de saúde bucal, dois auxiliares de serviços gerais.

A unidade contará ainda com o apoio de profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, educador físico, nutricionista, ginecologista e obstetra, psiquiatra e pediatra.

“A partir de agora, a unidade Umbará II passa a funcionar em imóvel próprio, com toda estrutura necessária, condizente com o nível de excelência da Saúde de Curitiba”, afirmou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Histórico

A US Umbará II foi aberta em 2005, num imóvel alugado na Rua Nicola Pelanda. O prédio abrigava a unidade de saúde na parte térrea e moradias no piso superior. No final de 2017, o imóvel pegou fogo. Desde então, segundo a prefeitura, viabilizar a construção da unidade em imóvel próprio se tornou um compromisso da gestão do prefeito Rafael Greca.

Após o incêndio, o imóvel locado foi revitalizado para que a unidade pudesse voltar a funcionar rapidamente no início de 2018, mas veio a pandemia em 2020 e foi necessário fechar a US Umbará II, pois a estrutura não apresentava condições adequadas para atender covid-19 e as outras condições de saúde.

A construção da unidade em imóvel próprio soluciona de vez esse problema. Até que a unidade fosse construída, a população atendida pela unidade Umbará II, estimada em 9 mil pessoas na época, foi acolhida na Unidade de Saúde Umbará I (Rua Deputado Pinheiro Junior, 915, Umbará).

A construção da US Umbará II é uma obra bastante esperada pela população – a ação apareceu pela primeira vez no Fala Curitiba 2019 e foi eleita no Fala Curitiba 2021, quando ficou em 2º lugar entre as dez prioridades coletivas mais votadas na administração regional do Bairro Novo. Do total de 5.542 participações (votos) registradas naquele ano, 411 foram para essa demanda.

