O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira que no cenário atual não há necessidade de retomada do horário de verão. A prática foi encerrada no governo de Jair Bolsonaro.

“O horário de verão só acontecerá se tiver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor elétrico. Por enquanto não tem sinal nenhum nesse sentido”, disse Silveira.

O ministro deu a declaração em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto depois de cerimônia de assinatura de contratos de transmissão de energia elétrica.

A carregar…

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar