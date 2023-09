Com atraso nas obras, Restaurante Popular da Matriz reabre parcialmente

Fechado desde segunda-feira (25) e com a promessa de reabrir nesta quarta-feira (27), o Restaurante Popular da Matriz, na Praça Rui Barbosa, retomará o atendimento de forma parcial nesta quinta-feira (28), à partir das 10h30. O motivo se deve ao atraso no início das obras de revitalização, foi o que informou a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

A reforma deve durar aproximadamente cinco meses, por isso, a recomendação é ir às unidades do Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema, que estão preparadas para receber a população.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as obras no Restaurante Popular da Matriz devem ser finalizadas até fevereiro de 2024.

Unidades de Restaurantes Populares em Curitiba:

RESTAURANTE POPULAR CAPANEMA

Rua Ubaldino do Amaral, 1671

Das 11h30 às 14h

RESTAURANTE POPULAR CIC / FAZENDINHA

Rua Raul Pompéia, 190

Das 11h às 14h

RESTAURANTE POPULAR PINHEIRINHO

Rua Marechal Rondon, 40

Das 11h às 14h

RESTAURANTE POPULAR SÍTIO CERCADO

Rua Mercúrio, 420

Das 11h às 14h

