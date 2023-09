Restaurante Popular da Matriz, em Curitiba, vai fechar temporariamente

A fim de melhorar a estrutura para o atendimento ao público, o Restaurante Popular Matriz fechará para reformas na próxima segunda e terça-feira (25 e 26). A partir da quarta-feira (27), o atendimento será retomado, mas com número reduzido. As refeições serão realocadas para outras unidades.

Por isso, a recomendação é ir às unidades do Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema, que estão preparadas para receber a população. Confira abaixo a lista dos restaurantes populares pela cidade.

Previsão das obras

A previsão é que a reforma dure 5 meses. Com isso, 2024 inicia com uma unidade reformada e com a garantia de alimentação saudável e barata.

O custo total do preparo de cada refeição é, em média, de R$ 10,40, mas a Prefeitura subsidia R$ 7,40 para a população pagar apenas os R$ 3 pelo almoço. Desde o ano passado, o município aumentou em 34% o subsídio com recursos públicos.

Unidades de Restaurantes Populares em Curitiba:

RESTAURANTE POPULAR CAPANEMA

Rua Ubaldino do Amaral, 1671

Das 11h30 às 14h

RESTAURANTE POPULAR CIC / FAZENDINHA

Rua Raul Pompéia, 190

Das 11h às 14h

RESTAURANTE POPULAR PINHEIRINHO

Rua Marechal Rondon, 40

Das 11h às 14h

RESTAURANTE POPULAR SÍTIO CERCADO

Rua Mercúrio, 420

Das 11h às 14h

