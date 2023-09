Polícia Militar abre nova companhia com mais de 100 policiais no Centro de Curitiba

A Polícia Militar ganhou mais um reforço com a criação da Companhia Operacional de Recobrimento Preventivo (CORP), que será dedicada ao policiamento preventivo, com aplicação estratégica baseada em geoprocessamento de dados e análise criminal, podendo ser empregada em qualquer bairro de Curitiba e Região Metropolitana. O lançamento da unidade foi nesta sexta-feira (22), na Praça Rui Barbosa, em Curitiba.

A nova Companhia seguirá a estratégia de polícia comunitária, com emprego de policiamento satélite e de proximidades. O objetivo é aumentar a presença policial nas áreas urbanas mais movimentadas, reforçando a segurança pública e promovendo um ambiente mais seguro.

O efetivo é de 100 policiais com treinamento intenso, além do emprego diário de cerca de 40 viaturas, entre Bases Comunitárias de Segurança (módulo móvel) e viaturas equipadas para atuar em campo.

“Esta iniciativa faz parte do compromisso contínuo do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Polícia Militar, em fortalecer a segurança e o bem-estar da comunidade”, afirmou o comandante-geral da PMPR, Jeferson Silva.

A criação da CORP é considerada um marco no processo de busca constante de garantir maior segurança à população. “Com a criação desta unidade, com base no Tarumã, o objetivo é evitar o crime com o policiamento presente nas ruas e em pontos diferentes da Capital. O importante é que poderemos dar apoio às outras forças de segurança da grande Curitiba”, explicou o capitão Maylon Eduardo de Paula Cochek, responsável pela CORP.

