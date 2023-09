Duas estações-tubo de Curitiba são desativadas nesta sexta-feira

A Urbanização de Curitiba (Urbs) está fazendo a revitalização de estações-tubo da capital. A reforma, dividida em lotes, prevê que a cada semana um grupo de estações entre em obras. Serão ao todo 120 estações-tubo reformadas até janeiro, com investimento de R$ 6,4 milhões.

Os passageiros precisam ficar atentos porque durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente.

Confira o novo grupo de estações-tubo que entram em obras: Estação-tubo Terminal Sítio Cercado sentido Rui Barbosa (22/9 a 26/9); Estação-tubo Terminal Portão sentido Pinheirinho (22/9 a 28/9); Comendador Fontana sentido Centro (25/9 a 30/9); Pça 29 de Março sentido Terminal C.do Siqueira/Santa Felicidade (25/9 a 30/9); Joaquim Nabuco sentido Terminal Santa Cândida (25/9 a 30/9); Parque Iguaçu sentido Terminal Boqueirão (25/9 a 30/9); Gago Coutinho sentido Terminal Cabral (25/9 a 30/9); Terminal Sítio Cercado sentido Guadalupe (27/9 a 30/9); Coronel Luiz dos Santos sentido Hauer (27/9 a 3/10); Terminal Cabral sentido Tamandaré (29/9 a 6/10). Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência. “O objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos.

