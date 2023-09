VÍDEO: Engavetamento na BR-277 tem derramamento de soja e carga é saqueada

Um engavetamento com ao menos quatro carros e dois caminhões chegou a bloquear totalmente as duas pistas da BR-277, entre Paranaguá e Morretes, na tarde desta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista sentido Curitiba foi totalmente liberada às 16 horas. No sentido Litoral, ainda há um bloqueio parcial.

Um dos caminhões envolvido no acidente tombou e houve derramamento de carga de grãos de soja na rodovia. Parte da soja que ficou sobre o canteiro central da rodovia foi saqueada.

Equipes da PRF, DNIT, Samu Corpo de Bombeiros trabalham no local para socorro das vítimas e também para a liberação da rodovia. Segundo a PRF, cinco pessoas ficaram feridas. Não houve óbitos no local.

Foto: Daniella Féder / colaboração.

