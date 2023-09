Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (22), suspeitos de matar um rapaz de 25 anos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um suspeito de ter participado do crime está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Jardim Jurema, na última quarta-feira (20). Segundo a investigação, a vítima estava sentada em frente a própria casa quando recebeu uma ingrata visita de três homens que chegaram de carro, portando pistola e fuzil. Na sequência, eles atiraram no jovem, que morreu no local. Logo após o homicídio, o veículo utilizado pelo trio foi abandonado e incendiado

Ainda de acordo com a investigação, os homens são suspeitos também de estare a frente do tráfico de drogas no bairro Rio Pequeno e no Condomínio das Flores, em São José dos Pinhais.

Suspeito foragido

A Polícia Civil divulgou que o foragido é Edenilson Chagas de Souza. A população pode ajudar a encontrar o suspeito, via denúncia de forma anônima pelo 197, da PCPR, pelo 181, do Disque Denúncia ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

