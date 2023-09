A Prefeitura de São José dos Pinhais anunciou um novo valor da tarifa de transporte coletivo aos domingos e feriados. De acordo com o Decreto n° 5.593, de 22 de setembro de 2023, a nova tarifa terá um desconto de 56%, passando de R$ 4,60 para R$ 2,00. A nova tarifa já estará valendo a partir deste domingo (24).

A intenção da administração pública municipal é promover momentos de lazer em família e entre amigos. “Essa é uma iniciativa que procura motivar que as famílias tenham mais condições de visitar os quatro cantos da nossa cidade. Aos domingos e feriados, teremos uma tarifa diferenciada para que os cidadãos possam visitar o Parque São José, passear no Shopping São José, visitar familiares, possibilitando acesso ao lazer”, afirma a prefeita Nina Singer.

A nova tarifa traz economia para os mais de 6 mil usuários que utilizam as linhas do transporte coletivo aos domingos. A Prefeitura informa que as linhas alimentadas dos pontos de integração (PIT) do sistema de transporte coletivo na Praça da Juventude e Borda do Campo manterão seu valor de R$ 0,50, com complementação de apenas R$ 1,00 para a integração com como linhas troncais.

O secretário de Urbanismo, Transporte e Trânsito, Lucas Pigatto, destaca a iniciativa. “Importante destacar que a utilização é exclusivamente através do Cartão VEM. Além disso, essa tarifa única de dois reais vale para toda a cidade, e as linhas do PIT começam com uma tarifa de 50 centavos, sem diferença de valores. Todos os nossos terminais são integrados, facilitando a integração com Curitiba e outras cidades da região metropolitana”, enfatiza.

