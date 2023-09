Que tal ser a primeira rainha da Oktober Curitiba? Inscrições estão abertas

Entre os dias 12 e 15 de outubro, acontece a primeira edição da Oktober Curitiba, tradicional festival germânico focado em cultura e gastronomia. O novo evento oficial no calendário da capital paranaense será realizado no pavilhão de eventos do Parque Barigui. Estão abertas as inscrições para escolher a Rainha da festa do chope.

Seguindo a tradição dos festivais germânicos por todo o planeta, serão nomeadas uma rainha e duas princesas oficiais da festa. O concurso vai contemplar uma seletiva geral, que vai triar e indicar 9 candidatas entre as inscritas para participar da semifinal, e posteriormente as finais, que serão realizadas presencialmente, nos dias 12 e 14 de outubro, durante a Oktober Curitiba.

A seleção está aberta para mulheres com idade entre 18 e 32 anos, brasileiras e residentes em Curitiba ou região metropolitana. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro por meio do formulário disponível no perfil do evento no Instagram (@oktobercuritiba).

Para chegar ao resultado, o júri vai avaliar as candidatas baseado nos critérios de beleza e simpatia; postura e desenvoltura; e capacidade de comunicação. A vencedora receberá o título de Rainha da Oktober Curitiba, além de um prêmio de R$ 3 mil + presentes. Na sequência, a segunda e a terceira terão como prêmio R$ 1.500 e os títulos, respectivos, de 1ª e 2ª Princesa.

A festa

Além do concurso, a festa ainda promete trazer todas as tradições típicas com uma celebração fiel em homenagem a comunidade germânica. Com uma estrutura que vai ocupar uma área de 10 mil m² em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Oktober Curitiba contará com bares temáticos, tendas gastronômicas, espaço kids, praça de alimentação e palco para apresentações musicais e de danças típicas, além de concursos criativos e divertidos.

Brincadeiras tradicionais também farão parte da programação do evento, com destaque para a competição do “chope em metro”, eleição do casal Fritz e Frida, corrida do chope e prova do serrador de tora. O evento curitibano também contará com a participação da Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva), que será responsável pela curadoria das mais de 15 cervejarias artesanais participantes.

A primeira edição da Oktober Curitiba será realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio). A programação completa será divulgada oficialmente nas próximas semanas.

>>> Os ingressos estão disponíveis pelo Disk Ingressos.

