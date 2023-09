Paraná recebe maior encontro de churrasqueiros do Sul do Brasil

Faltam poucos dias para a 3ª edição do Brasa Festival, que acontece neste sábado (23), em Cascavel, região Oeste do Paraná. O evento, que agora faz parte do calendário oficial do município, acontecerá no Seminário São José. Serão mais de 7 horas de diversão, com música ao vivo, entretenimento para todas as idades e comida e bebida liberadas.

De acordo com os ingressos vendidos, o número de público irá superar o do ano passado; 5 mil pessoas de 86 cidades e 7 estados, além do Paraguai e da Argentina, já garantiram presença no festival.

Assim como no ano passado, o Brasa conta com um intenso trabalho dos organizadores, com o apoio dos patrocinadores, para agradar os participantes de todas as faixas etárias e reforçar sua unanimidade. Os 48 mil metros quadrados do Seminário terão mais de 50 estações de bebidas e pratos preparados no fogo de chão.

Cerca de 35 chefs renomados irão preparar uma série de cortes diferenciados, de carnes bovinas, suínas, de frango, peixes, legumes e sobremesas. O cardápio de bebidas vai de chope das melhores marcas à caipirinha, cachaça artesanal, vinho, gin e Campari.

Em sua terceira participação no Brasa Festival, o chef Gerson Almeida promete trazer uma explosão de sabores para o evento que se tornou referência nacional. “Com uma gastronomia da mais alta qualidade e entretenimento para toda a família, o Brasa se tornou um mega evento no Brasil. Nossa expectativa é grande e prometemos servir uma carne saborosa e suculenta”, afirma Gerson.

Para o chef Rodrigo Carneiro Domingues, conhecido como Tenente, a promessa deste ano é superar ainda mais as expectativas. “O Brasa, com certeza, está entre os melhores festivais que já participei. Tudo muito bem organizado e em um lugar bonito. Este ano, a expectativa é que seja ainda mais top”, explica Rodrigo.

Cada detalhe na estrutura do Brasa foi pensado para garantir conforto aos visitantes, que terão à sua disposição banheiros climatizados, assistência médica, policiamento reforçado e sistema de monitoramento em tempo real. A equipe de segurança inclui ainda bombeiros brigadistas, membros da Defesa Civil e da Transitar.

Para os adultos aproveitarem a festa sem preocupação, haverá um Espaço Kids coberto de mil metros quadrados, com monitores, cinema e brinquedos diversos. O sucesso do ano passado impulsionou a venda dos ingressos desta edição, que esgotaram em pouco tempo. Quem não garantiu o seu deve ficar atento à programação de vendas da 4ª edição, para não ficar de fora em 2024.

Brasa Festival. Foto: Divulgação

