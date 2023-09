As obras do novo viaduto, conhecido como “Viaduto do Bradesco”, no entroncamento da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão avançando. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) os trabalhos já atingiram 42,1% de execução.

Durante este mês, de acordo com o DER/PR, foi realizado o desvio do tráfego da rodovia federal para as novas vias marginais da obra, permitindo o avanço na implantação da infraestrutura do viaduto. Ao mesmo tempo, continuam evoluindo os serviços de terraplenagem e pavimentação das duas novas rotatórias que futuramente vão disciplinar o tráfego de veículos entre as marginais e as duas vias municipais, que vão se conectar abaixo do viaduto.

Foto: Divulgação/ DER-PR

O pavimento da BR-376 no local da obra já foi demolido para receber serviços de terraplenagem, e também já foram iniciados os serviços de cravação de estacas pré-moldadas e concretagem dos blocos de fundação e dos pilares do viaduto. As vigas longitudinais que compõem parte da superestrutura da obra de arte especial já estão concluídas no canteiro de obras, para serem lançadas sobre as vigas transversais da mesoestrutura quando os serviços atingirem essa etapa.

Prazo estendido

No local, também estão em execução os serviços de contenção da estrutura, que utiliza a técnica de terra armada. Para garantir que a contenção pudesse ser feita sem bloqueio da rodovia federal ou desvio total do tráfego para as vias municipais, o DER/PR modificou a metodologia original, dividindo os serviços em etapas.

Na primeira etapa, foram interditadas uma pista em cada sentido da BR-376 para iniciar os serviços de contenção nestes espaços. A segunda consistiu na execução das vias marginais. A terceira etapa, em andamento, é o desvio do tráfego para finalizar os serviços de contenção por terra armada nos espaços ocupados pelas pistas restantes da rodovia, já sem tráfego de veículos.

Isso estendeu o prazo para finalização da contenção da obra, mas garantiu a trafegabilidade do trecho sem prejuízos a usuários e moradores. E com as placas pré-moldadas de concreto (também conhecidas como escamas) já totalmente prontas, o serviço deve ter um ritmo acelerado.

Rede de esgoto

Outra novidade proporcionada pela construção do Viaduto do Bradesco foi solucionar a falta de uma rede coletora de esgoto no local da obra, algo verificado já no início dos trabalhos. O DER/PR, juntamente com a Sanepar e a Prefeitura de São José dos Pinhais, viabilizaram a implantação do sistema, acabando com o lançamento irregular de esgoto na rede de água pluvial, bem como os vazamentos a céu aberto.

As tratativas para chegar a essa solução, não prevista no planejamento inicial da obra, impactaram o cronograma do viaduto, mas proporcionaram melhorias sociais e ambientais aos moradores e usuários. Com isso os serviços de implantação de dispositivos de drenagem puderam ser executados com foco em lidar com as águas da chuva, inclusive tendo sido incluída na obra a recomposição do pavimento da Rua Planalto, atingida pela implantação de rede de drenagem com diâmetro de 1,80 metro.

Investimento de mais de R$ 36 milhões

O viaduto em construção em São José dos Pinhais foi custeado pelo Governo do Paraná, com investimento de R$ 36.822.273,34. A obra teve seu projeto elaborado pela prefeitura do município e foi doado ao DER/PR.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura da Rua Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, o que garantirá mais segurança aos usuários.

A região concentra casos recorrentes de congestionamento, principalmente na alta temporada. A obra vai garantir rapidez de acesso aos bairros para moradores locais e agilizar o deslocamento dos viajantes rumo Curitiba ou Santa Catarina

