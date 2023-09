Muita calma nessa hora! Um grande objeto está sendo deslocado de São Luiz do Purunã, região de Balsa Nova, para Curitiba, na manhã desta quinta-feira (27), na BR-277. Com a lentidão devido à dimensão do esterilizador, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que filas podem ser formadas na rodovia, ja complicada por conta de constantes acidentes no trecho.

+Leia mais! Mega obra vai triplicar tamanho de tradicional confeitaria de Curitiba

O esterilizador tem 61 metros de comprimento, 7,20 de largura, 5,80 de altura e 224 toneladas de peso. A PRF vai monitorar o deslocamento de veículos superdimensionados durante o trajeto e orientar motoristas no trecho.

Devido às dimensões da carga, falta de local adequado para estacionar e lentidão do deslocamento, a PRF acredita na formação de longas filas no trecho.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar