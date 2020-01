Fim de semana de muita diversão na água nos parques Passaúna e Náutico, em Curitiba, com passeios de canoa havaiana, caiaque e canoa. As atividades gratuitas acontecem no sábado (25) e no domingo (26) e a inscrições dos participantes serão feitas por ordem de chegada. Confira os detalhes e programe-se!

Canoa havaiana

No Parque Passaúna, no bairro Augusta, a principal atração do fim de semana será a vivência em canoas havaianas. Os passeios são feitos aos sábados e domingos, das 14h às 18h, até o dia 16 de fevereiro, com grupos de até 10 pessoas, a cada 30 minutos. Antes do passeio, cada grupo recebe orientações básicas de segurança, dadas por instrutores especializados. Os passeios são ofertados por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Passaúna Paddle Club.

+ Leia mais: Fernando e Sorocaba fazem a festa no Litoral, com show e open de churrasco

Caiaque e canoagem

Já no Parque Náutico, no Alto Boqueirão, no sábado (25), os visitantes poderão vivenciar a prática de caiaque e canoagem, das 14h às 18h. As atividades são gratuitas e ofertadas em parceria com o Clube de Canoagem São José dos Pinhais (CCSJP). As inscrições são limitadas.

+ Leia mais: Fábrica de Slime agita as férias das crianças em shopping da região de Curitiba

Essas atividades são realizadas todos os sábados das 14h às 18h até o dia 16 de fevereiro. Antes dos passeios no lago do parque, os participantes recebem as orientações dos instrutores, que também acompanham a atividade nos caiaques do CCSJP. A atração é aberta para pessoas de todas as idades, mas menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Outras atrações

Além dos parques Náutico e Passaúna, o programa Verão Curitiba 2020 promovido pela Prefeitura de Curitiba, leva opções de diversão para os parques Bacacheri, Barigui, Lago Azul e Passeio Público. Estes locais têm opções com minipedalinhos em uma piscina inflável, brinquedo inflável com futebol de sabão, lona com água e sabão, circuito infantil de bicicleta, atividades esportivas com minivôlei, minifutebol, badminton, turnball (jogo com uma raquete e bolinha presa em um suporte), bumerangue, bets, frisbee, frescobol e peteca.

Atividades do projeto Verão Curitiba, programadas para os parques da cidade. Foto: Valdecir Galor/SMCS

Brincadeiras durante a semana

Durante os dias de semana as crianças de férias também podem brincar no Verão Curitiba 2020, no Passeio Público. De terça a sexta-feira, das 15h às 19h, estão disponíveis as seguintes brincadeiras gratuitas: circuito infantil de bicicleta, jogos lúdicos de tabuleiro, espaço infantil com blocos de montar, gangorrinhas, pintura no papel kraft e brinquedos inclusivos. Além delas, o carrossel italiano e o trenzinho elétrico, ambos gratuitos, seguem à disposição para as crianças brincarem durante a semana.