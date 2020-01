Slime, a “meleca” pegajosa e colorida que é febre entre as crianças, é a principal atração do Shopping São José no período das férias escolares de 2020. Até o dia 5 de fevereiro, os pequenos podem aproveitar gratuitamente a Slime Fun Factory, uma fábrica de slime montada na praça de eventos do shopping.

LEIA+ Restaurante de Curitiba distribui 10 mil coxinhas neste sábado

A atividade simula uma fábrica verdadeira, na qual os participantes utilizam crachás e aproveitam diversos ambientes, como o espaço instagramável e a área externa interativa. Ao final da atividade, os “pequenos operários” ainda podem levar seus slimes para casa!

Foto/Divulgação: Shopping São josé

Brincadeira para todos

Para que todas as crianças possam brincar e aproveitar a fábrica de slimes, nas segundas-feiras 27 de janeiro e 02 de fevereiro, acontecerão sessões exclusivas para crianças especiais, ao meio dia.

A segunda-feira foi escolhida por ser o dia mais calmo no shopping, sem tanto barulho e agitação. Durante a atividade, os pais, se quiserem, podem acompanhar os filhos. O local possibilita acesso para quem utiliza cadeiras de rodas.

Slime Fun Factory

Data: 16 de janeiro a 5 de fevereiro

Horário: das 12h às 21h de segunda a sábado | 14h às 20h aos domingos

Local: praça de eventos do Shopping São José

Idade: a partir dos três anos

Tempo da sessão: 25 minutos

Crianças por sessão: 20

Slime Fun Factory para crianças especiais

Datas: 27 de janeiro e 2 de fevereiro

Horário: 12h, na primeira sessão

Crianças por sessão: a quantidade de crianças para essas sessões será avaliada no local.



Shopping São José

Endereço: Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 – Centro, São José dos Pinhais – PR.

A atração é gratuita!