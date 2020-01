Sem ideia para onde levar os baixinhos nestas férias? A programação do projeto Verão Curitiba, realizado pela prefeitura da cidade, pode ser uma ótima opção! Entre os dias 11 de janeiro a 16 de fevereiro, diversas atividades e brincadeiras gratuitas para as crianças serão realizadas em seis parques da capital paranaense: Bacacheri, Barigui, Lago Azul, Náutico, Passaúna e Passeio Público.

Entre as atividades que devem garantir diversão para toda a família estão oficinas manuais, atividades esportivas, circuito infantil de bicicleta, jogos de tabuleiros, além de esportes náuticos.

E não poderiam faltar os brinquedos com água para refrescar a turminha nesse calorão. Brinquedos infláveis com futebol no sabão, mini-pedalinhos e uma lona com água e sabão são algumas das atrações programadas para este verão. Confira a programação:

Parque Bacacheri

11 e 12/1: Piscina inflável com água e mini-pedalinhos.

Piscina inflável com água e mini-pedalinhos. 11 e 12/1 e 01/2 e 02/2 : Brinquedo inflável com futebol no sabão, lona com água e sabão.

: Brinquedo inflável com futebol no sabão, lona com água e sabão. Circuito infantil de bicicleta.

Atividades esportivas: mini-vôlei, mini-futebol, badminton, timball, bumerangue, bets, frisbee, frescobol, peteca.

Jogos lúdicos de tabuleiro: xadrez gigante, ping-pong e perna de pau.

Brinquedos inclusivos.

Foto: Valdecir Galor/ Divulgação SMCS.

Parque Barigui

11 e 12/1 – 15 e 16/2: Brinquedo Inflável com futebol no sabão

Brinquedo Inflável com futebol no sabão 18 e 19/1 – 15 e 16/2: Piscina inflável com água e mini-pedalinhos

Piscina inflável com água e mini-pedalinhos Lona com água e sabão

Circuito infantil de bicicleta

Atividades esportivas: mini-vôlei, mini-futebol, badminton, timball, bumerangue, bets, frisbee, frescobol, peteca.

Jogos lúdicos de tabuleiro: xadrez gigante, ping-pong e perna de pau.

Brinquedos inclusivos.

Parque Lago Azul

18 e 19/1 – 15 e 16/2: Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão

Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão 25 e 26/1: Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos

Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos Lona com água e sabão

Circuito infantil de bicicleta

Atividades Esportivas: mini-vôlei, mini-futebol, badminton, timball, bumerangue, bets, frisbee, frescobol, peteca.

Jogos lúdicos de tabuleiro: xadrez gigante, ping-pong e perna de pau.

Brinquedos inclusivos.

Parque Náutico

25 e 26/1 – 08 e 09/2: Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão

Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão 01 e 02/2: Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos

Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos Lona com água e sabão

Circuito Infantil de Bicicleta

Atividades Esportivas: mini-vôlei, mini-futebol, badminton, timball, bumerangue, bets, frisbee, frescobol, peteca.

Brinquedos inclusivos.

Vivência de remo, canoagem e torneios de vela rádio – controlada (atividades ofertadas por parceiros e que podem sofrer alteração e/ou não serem realizadas em algumas datas).

Foto: Divulgação/SMCS.

Parque Passaúna

18 e 19/01 – 15 e 16/02: Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão.

Brinquedo Inflável com Futebol no Sabão. Lona com água e sabão

Circuito Infantil de Bicicleta

Circuito Infantil de Bicicleta 08 e 09/02: Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos

Piscina Inflável com água e mini-pedalinhos Atividades Esportivas: mini-vôlei, mini-futebol, badminton, timball, bumerangue, bets, frisbee, frescobol, peteca.

Jogos lúdicos de tabuleiro: xadrez gigante, ping-pong e perna de pau.

Brinquedos inclusivos.

Vivência de remo, canoagem e torneios de vela rádio – controlada(atividades ofertadas por parceiros e que podem sofrer alteração e/ou não serem realizadas em algumas datas).

Passeio Público

11/1 a 16/2

Brinquedos infláveis

Lona com água e sabão

Circuito infantil de bicicleta

Jogos lúdicos de tabuleiro

Espaço Infantil com blocos de montar e gangorrinhas

Pintura no papel Kraft

Brinquedos inclusivos

* Colaboração Rodrigo Cunha.