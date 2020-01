Que tal um passeio em família, em um local com fauna e flora riquíssimos e o melhor de tudo: gratuito? Assim é o Manancial da Serra, um verdadeiro museu a céu aberto que estará disponível para visitação durante todos os finais de semana de janeiro.

Localizado dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi, em e distante apenas 40 quilômetros de Curitiba, o parque tem trilhas que podem ser feiras caminhando ou de bicicleta, além de exposições e contato direto com a natureza.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Nas trilhas do Carvalhinho e do Santuário São Francisco, o visitante conta com 500 metros de percurso cada, pela Trilha do Salto, de 1 km, rumo à Trilha da Chaminé, com 1,5 km de extensão e, por fim, a Estrada do Carvalho, com percurso de 2,5 km. As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta.

Atenção!

Recomenda-se para quem for ao local a utilização de roupas e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva, já que os passeios ocorrem mesmo com chuva. É aconselhável levar máquina fotográfica e lanche. Na entrada há espaço para estacionamento de carros e é preciso fazer um breve cadastro, com apresentação de documento de identificação pessoal. A visitação é gratuita e aberta a toda população, mas é proibido entrada de animais domésticos, deixar lixo, nadar, pescar, caçar ou retirar animais e plantas. Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Mas o que é o Manancial da Serra?

Nos mananciais ficam os primeiros reservatórios que abastecem Curitiba desde o começo do século passado. Destes locais saem mais da metade da água que é consumida em Curitiba e região metropolitana. A água que dali sai tem qualidade protegida por uma legislação de proteção de proteção da Mata Atlântica.