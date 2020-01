O fim de semana vai ser animado em Curitiba e no litoral. E já começa com um “sextou” de respeito com o show do pagodeiro Alexandre Pires em Matinhos e do sertanejo Eduardo Costa em Guaratuba. Tem ainda show de humor e diversão pra criançada, além das últimas apresentações da Oficina de Música. Confira e não deixe de se divertir!

Alexandre Pires e Eduarto Costa

Os cantores Alexandre Pires e Eduardo Costa descem a serra pra animar a galera do litoral na sexta-feira (24). O ex-líder do Só pra Contraria apresenta o show “Baile do Nêgo Véio” no Centro de Eventos da Rotatória de Matinhos. Já Eduardo Costa se apresenta no Parque de Eventos de Guaratuba. Os dois shows são às 20h e fazem parte da programação de verão do litoral. Mas atenção: só vai entrar nos dois shows quem pegou as pulserinhas de acesso, trocadas com antecedência nos postos autorizados. Saiba mais no site da programação.

Renato Teixeira na Oficina de Música

Renato Teixeira no Teatro Guaíra. Foto: Daniel Castellano / Gazeta do Povo / Arquivo

O Teatro Guaíra será palco do encerramento da 37ª Oficina de Música de Curitiba, com apresentações de sexta-feira (24) a domingo (26). Na sexta, quem se apresenta é o músico Renato Teixeira com a Orquestra à Base de Corda. Sábado será a vez do cantor baiano Danilo Caymmi. Já no domigno, o gran finale fica com orquestras formadas por alunos do evento e do coro infantil MusicaR. Todas as apresentações acontecem às 20h e os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 48.

‘LET IT GO’ EM CURITIBA

O shopping Pátio Batel traz o encantado de Frozen para Curitiba. O local terá várias brincadeiras para criançada, além da presença de Anna, Elsa e Olaf. O encontro com os personagens acontece nesta sexta-feira (24), das 16h às 19h30. A entrada é gratuita.

PRA MORRER DE RIR

Sábado (25) a risada está garantida no Teatro Ebanx Regina Vogue, no Shopping Estação. Às 21h, acontece o espetáculo ‘Show de Humor: #Pobrice por Hallorino Jr’. O comediante vai trazer o que há de mais engraçado na vida cotidiana das pessoas. Os ingressos custam a partir R$ 20.

DOMINGO ANIMADO

Domingo (26), o Park Shopping Barigui traz atividades radicais e meditação. É o Sunday Funday, evento dedicado à família toda. Há atividades para crianças, bebês e até para os pets. A programação acontece das 10h às 16h, em frente ao chafariz. A entrada é gratuita.