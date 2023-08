Curitiba vai receber a segunda edição do festival Mad in Brazza, neste sábado (19), na Pedreira Paulo Leminski. Com dois palcos e mais de 20 atrações, os artistas confirmados neste ano são: Cabelinho, Filipe Ret, Orochi, Kayblack, Wiu, Borges, Oruam, Yunk Vino, Felp 22, Vulgo FK, Hyperanhas, WC no Beat e Matuê. Os últimos ingressos para o evento estão à venda em madinbrazza.com.br.

Com um line-up de peso, os shows foram divididos em dois palcos: o ‘Mad in Brazza’ no maior palco fixo a céu aberto da América Latina (o palco principal da Pedreira Paulo Leminski) e o palco ‘Embrazza’, na Ópera de Arame.

Atrações do palco Mad in Brazza (principal):

Filipe Ret,

Borges,

Cabelinho,

Wiu,

Orochi,

Veigh,

Oruam,

Major RD,

Matuê.

Atrações do palco Embrazza (Ópera): Hyperanhas, Gang4real, Oh Jones, Yunk Vino, Braga, WC no Beat, Bruna Liz, Vulgo FK e batalhas de rimas. *Os horários das apresentações ainda não foram divulgados.

Idealizado pela Morgot Produções, o Mad in Brazza foi criado pelo produtor Thiago Moreira que, percebendo um crescimento no movimento do rap no Brasil, observou a necessidade de um festival específico para o segmento no estado. Assim, no ano passado surgiu o evento que desde a sua primeira edição, em outubro de 2022, foi um grande sucesso, reunindo 16 mil pessoas.

Segundo Thiago Moreira, a expectativa para este ano é ainda maior, o festival deve reunir aproximadamente 22 mil pessoas e reforçar elementos da cultura hip-hop. “Vamos levar a cena do rap paranaense para o mais bonito e maior palco a céu aberto da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski. Além dos shows principais, teremos batalhas de rimas, street dance e participação de artistas locais, entre outras novidades”, completou.

Nesta segunda edição, o festival conta com a parceria e também assinatura das produtoras Like Entretenimento e AGE Entretenimento. De acordo com André Gustavo do Nascimento, diretor da AGE, o objetivo é unir forças para realizar um evento ainda maior. “A AGE é consolidada no meio do funk e do trap, fomos pioneiros trazendo os primeiros artistas de funk para a cidade e agora, levando grandes nomes para esse festival que eleva a cultura do movimento para um número maior de pessoas. É gratificante”.

Segundo Athayde Neto, CEO do grupo Ganss, a expertise da Like Entretenimento será um diferencial para o festival neste ano. “Sempre que participamos de um projeto, abraçamos e depositamos toda a nossa experiência para otimizar os resultados e principalmente, oferecer uma experiência única para o nosso público. Desta vez não será diferente, vamos realizar um evento ainda maior e com data confirmada para o próximo ano. O público já pode esperar um Mad in Brazza 2024 com muitas novidades”.

Outro diferencial desta edição, são os brinquedos radicais como tirolesa, skyfall e escalada. O público poderá esperar muita arte, cultura e entretenimento durante as 12 horas de festa.

Os shows começam às 13h. A Pedreira Paulo Leminski fica na Rua João Gava, 970 – Abranches, Curitiba. Classificação: 18 anos. Ingressos no site do evento!

