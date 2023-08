Curitibanos conquistam final em Campeonato de Hip Hop nos EUA

Garantindo um resultado satisfatório, o Brasil foi representado na final do Campeonato Mundial de Hip hop, em Phoenix, nos Estados Unidos, pelo grupo Tropical Funk, que surgiu em 2020 em Curitiba. O World Hip Hop Dance Championship é um evento anual e, na edição deste ano, que aconteceu entre 1º e 6 de agosto, cerca de 58 países participaram.

Depois de 20 anos, essa foi a primeira vez que um grupo brasileiro chegou na final. O fundador do Tropical Funk e proprietário do Lotus Extreme Centro Artístico, Eládio Prados, diz que formou o trio com dois objetivos: repercutir a dança e participar especificamente desse campeonato mundial de Hip hop.

Para isso, ele chamou Juliano Maria e Felipe Vermelho, que eram duas pessoas que já conviviam no espaço artístico, localizado no bairro Seminário, e que compartilhavam da mesma intenção.

O professor de dança Juliano Maria conta que participaram pela primeira vez do campeonato em 2021. Por conta da pandemia do covid-19, a apresentação foi por vídeo e eles ficaram em 17º lugar. Em 2022, o trio se classificou para o evento presencial, mas Juliano não conseguiu o visto para os Estados Unidos e o grupo não participou da edição.

Já em 2023, mais uma vez, o Tropical Funk se classificou na etapa nacional e garantiu a vaga para o mundial. Entretanto, a formação precisou ser modificada para a competição, pois em outubro de 2022, Juliano machucou o joelho e não conseguiu participar da fase classificatória. O professor então chamou Luigi Paraiso para dançar no lugar.

Juliano continuou ajudando o grupo a criar as coreografias e dava o apoio necessário durante os ensaios, que foram ficando cada vez mais frequentes conforme a data do Campeonato Mundial de Hip hop se aproximava.

“Surreal” classificação até a final

Eládio Prados explica que regularmente os integrantes do Tropical Funk ensaiam duas vezes por semana, mas a rotina muda de acordo com a chegada do evento. “Para esse campeonato a gente estava ensaiando todos os dias, cerca de três horas por dia”, afirma.

Apesar de não ser fácil conciliar a rotina de treinos com a vida pessoal, o trio conseguiu encaixar os horários para se dedicar na competição. “A gente sempre tenta achar um horário do dia que todo mundo esteja disponível”, confirma Juliano.

Depois de muitas horas dedicadas para aperfeiçoar a coreografia, o Tropical Funk garantiu o 6º lugar na competição mundial. E como o Brasil não chegava na final há 20 anos, o grupo teve muitos motivos para comemorar.

“Quando a gente conseguiu chegar na final ficou a impressão de que tem como estar entre os melhores do mundo e [deu] uma sensação de vitória. Acho que para a gente teve até um gosto mais de vitória do que para alguns grupos que já ganharam e ficaram em segundo e terceiro lugar, por exemplo”, celebra Prados.

Juliano completa a experiência: “Chegar na final é uma coisa meio surreal, porque é um festival com muitos grupos bons, muitos países e muita cultura. Você não é mais o Tropical Funk que está ali, você é o Brasil. É bem gratificante”.

Próximos passos do Tropical Funk

Com emoções positivas, o grupo já está planejando o futuro. “Os próximos passos já estão aí. Em setembro tem a classificatória nacional para o mundial do ano que vem e a gente já está começando um novo trabalho para ver qual será a formação que irá representar o país”, afirma Prados.

Juliano garante que um dos planos do Tropical Funk é voltar para a competição e tentar uma colocação ainda melhor.

