Berço do hip hop em Curitiba, calçada do Shopping Itália recebe homenagem

Ponto de encontro de fãs do hip hop, a esquina da avenida Marechal Deodoro com a Rua João Negrão, na frente do Shopping Itália, vai se tornar oficialmente o “berço” do hip hop em Curitiba. Uma placa com QR Code em frente ao tradicional Shopping Itália vai marcar a celebração do movimento cultural nascido nos anos 1970 nos Estados Unidos.

Também haverá apresentação de dança, DJ’s e MC’s vão garantir o som para que os B.Boys e B.Girls (dançarinos de breaking) mostrem seu talento, além de mestres do grafitti. Vários grupos de toda a região já confirmaram presença.

O local é o preferido de aspirantes a dançarinos e também profissionais, MCs talentosos, artistas do grafite e amantes da cultura hip hop, inspirados por pioneiros como Kool Herc e Cindy Campbell, jovens curitibanos transformaram a calçada do Itália na “sua casa”.

>>> A Tribuna do Paraná já contou essa história nos Caçadores de Notícias

Por conta dessa importância histórica e cultural, o espaço receberá nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, a homenagem com a instalação da placa com a sinalização institucional feita pela Construção Nacional Hip-Hop – GT Estadual Paraná, a Câmara Municipal de Curitiba, a Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural de Curitiba.

O QR Code levará os curiosos a um site com as informações históricas sobre a data. A ação também conta com o apoio do Shopping Itália. Neste espaço, continuamente, há mais de 30 anos, se pratica a dança coletiva em que os dançarinos se revezam no centro da roda, mostrando seus movimento

+ Leia mais: Motorista desabafa após denúncia em Curitiba. “Só quem vive ao volante sabe do sufoco”s e habilidades.

O “Itália” se tornou muito popular e sua roda é conhecida como sendo uma das mais antigas do Brasil em funcionamento, sendo assim uma importante referência para a cultura hip-hop no Paraná. “Hoje vamos colocar a placa marcando o início das obras e a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura prometeram um QR Code feito em petit pavê, calçamento clássico da cidade”, contou Sessóstris Filipe Armstrong Oliveira, B.Boy desde 1999, presidente da recém fundada Federação paranaense de Breaking.

A partir de 2024 o break passa ser um esporte olímpico, com representantes brasileiros. O hip-hop vira cinquentão nesta sexta-feira. Em 11 de agosto de 1973, o jamaicano DJ Kool Herc apresentou em Nova York uma batida que seria precursora do “breakbeat”, o que leva especialistas a estabelecer ali o marco zero do estilo.

Mais informações no perfil dos organizadores no Instagram!

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal