Festival da Costela tem opções a R$ 26,90 na Rua 24 horas de Curitiba

A ponta da costela é um dos cortes mais nobres da carne bovina, que ganha um festival exclusivo nesta semana na Rua 24 Horas, entre os dias 24 e 27 de janeiro. Duas operações do tradicional ponto turístico curitibano, o Bávaro e o Prinzen Spaghetteria, terão pratos com a ponta da costela importada, de raças britânicas.

Serão desde opções para almoço até pedidas para compartilhar, com preços a partir de R$ 26,90.

A costela, que já é um corte de destaque na gastronomia, tem uma parte ainda mais almejada pelos fãs de carne: a ponta. Essa parte fica muito próxima do filé mignon, ganhando características intensas em textura e sabor. Quem busca opções de almoço, encontrará no Prinzen quatro pratos executivos com a ponta da costela, servidas das 11h às 15h.

No menu, três preparos individuais:

Risoto Alfredo com ponta de costela (R$ 29,90)

Ponta de Costela com arroz, farofa artesanal e batata rústica (R$ 29,90)

Penne ao molho quatro queijos com ponta de costela desfiada (R$ 26,90).

Para duas pessoas, a casa terá a Chapa de ponta de costela servida com pão de alho e batata rústica (R$ 69,90).

Já no Bávaro, o cardápio do Festival de Costela será servido das 15h às 22h. Um dos destaques é a Porção de Pastéis, com seis unidades recheadas com a ponta da costela servidas com geleia de pimenta (R$ 29,90). Já a Porção de batata rústica é apresentada com creme de queijo e ponta de costela desfiada (R$ 39,90).

O Pão de alho com crosta de queijo parmesão tem recheio de creme de alho com queijo e ponta de costela, acompanhado de batata rústica (R$ 29,90). Outra boa pedida para compartilhar será a Chapa de costela servida com pão de alho e batata rústica (R$ 69,90).

O bar terá ainda Hambúrguer artesanal de ponta de costela servido no pão de brioche com creme de queijo cheddar e batata rústica (R$ 29,90).

Pão de Alho recheado com costela. Foto: Divulgação

O Festival da Costela da Rua 24 Horas acontece nesta semana, entre os dias 24 e 27 de janeiro. Os pratos exclusivos do Prinzen serão servidos das 11h às 15h, e os pratos do Bávaro, das 15h às 22h. A Rua 24 Horas tem acesso pela R. Visconde de Nácar (sem número).

