Por conta das fortes chuvas que estão atingindo o litoral do Paraná desde o último final de semana, algumas atividades esportivas e shows foram cancelados nesta semana. Uma nova programação foi divulgada nesta terça-feira (23).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as estações de Matinhos (81,6 mm) e Guaratuba (106,4 mm) registraram grandes volumes de chuvas nesta terça-feira (23), previsão que deve se estender até o próximo final de semana.

Por isso, a coordenação do Verão Maior Paraná decidiu cancelar as apresentações dos palcos Sunset até o próximo domingo (28) nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

Lista de shows cancelados no litoral do Paraná

Para esta semana, estavam programados e foram cancelados os seguintes shows:

Bananeira Brass Band,

João Triska,

Black Maria,

Dani e Gabriela,

Jay de Oyá,

Big Belas Band,

apresentações da Banda da Polícia Militar do Paraná,

Julião Boêmio Quarteto,

Luccas e Leonardo,

Márcio Juliano.

A equipe do Governo do Estado trabalha para reagendar novas datas para a apresentação dos artistas. A programação do Palco Sunset deve retomar a partir da próxima terça-feira (30).

Shows confirmados nas praias do Paraná

Os quatro shows nacionais do final de semana em Matinhos e Pontal do Paraná estão mantidos. Portanto, Guilherme e Benuto, Rick e Renner e George Henrique e Rodrigo sobem nos palcos na sexta-feira (26) e no sábado (27).

Atividades esportivas são alteradas e canceladas no litoral

O Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, que deveria ter começado nesta terça-feira (23) na praia de Caiobá, também foi adiado. A atividade acontecerá a partir desta quarta-feira (24), às 8 horas, e segue até sexta-feira (25). A competição será realizada na Arena de Caiobá, espaço coberto localizado na Avenida Curitiba.

Já o Sul Brasileiro de Vôlei de Praia, em Caiobá, e a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, em Guaratuba, foram cancelados.

Por enquanto, segue mantido o Jogo das Estrelas de Vôlei de Praia, no domingo (28), com atletas renomados do vôlei brasileiro e mundial. Os jogadores de vôlei de quadra Giba, Dante, Rodrigão e Carlão vão enfrentar os jogadores de vôlei de areia Emanuel, Alison, Clésio Prado e Raphael Bode.

O Circuito Paranaense de Águas Abertas (400m, 700m e 1500m) e o Sul Brasileiro de Águas Abertas (5000m) também estão mantidos na programação. As atividades serão no próximo domingo.

