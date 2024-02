A 64ª edição da Festa da Uva de Santa Felicidade, que celebra as tradições dos imigrantes vindo da Itália e que se fixaram em Curitiba, começou animada na noite desta sexta-feira (2). A festa reúne centenas de pessoas no Bosque São Cristóvão para comer bem e se divertir.

Organizada pela Paróquia São José e Santa Felicidade, a Festa da Uva vai até domingo (4). O evento é realizado com apoio de 800 voluntários e tem números expressivos: a estimativa é de que sejam comercializados 7 toneladas de frango frito, 5 toneladas de polenta frita, 4 toneladas de risoto e outras 4 toneladas de macarrão, 1 tonelada de churrasco e 15 toneladas de uva.

+ Veja mais: Revitalização pode destruir 1ª pista de skate do Brasil, em Curitiba

Os valores arrecadados na festa serão destinados à restauração da Igreja Matriz de Santa Felicidade. “É uma alegria estar mais uma vez nesta festa importante de um dos bairros mais turísticos de Curitiba. Convido a todos a virem também, com suas famílias e aproveitar boa gastronomia, com muito frango e polenta fritos, muita uva, muito vinho e música e a alegria italiana”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel.

Programação intensa

A programação segue pelo final de semana, com o almoço neste sábado (3), e atrações como o show de Luiggi e Gulin; apresentações do grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade e grupos convidados; show de Moda de Viola com Grupo Fé e Tradição e show-baile com Banda Ensaios.

+ Veja mais: São José dos Pinhais tem shows do É o Tchan e Atitude 67 neste fim de semana

No domingo (4), haverá a apresentação do Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade; show com Christian Negrello e do grupo I Veneti in Brasile, que também animou a noite de abertura.

A festa tem, ainda, feira de artesanato e barracas de doces e outros alimentos, parque de diversões, venda de produtos coloniais e, claro, de alimentos derivados da uva, como geleias, sucos, cucas e vinhos coloniais.

Veteranos de Festa da Uva

Quem já participou dos festejos em anos anteriores destaca a boa comida, diversão e clima familiar como convite para voltar nos anos seguintes à Festa da Uva de Santa Felicidade.

E há quem seja veterano na festa e se especializou em como aproveitar ainda mais o evento, como a coordenadora de operações Juliana do Rocio Pereira, 50 anos, que há mais de duas décadas marca presença nos festejos.

+ Leia também: Tarifa metropolitana vai ficar mais cara a partir de segunda; veja o novo valor

Nas mesas compartilhadas, ela estendeu sua toalha de mesa, levou talheres, pratos e taças de vinhos de sua cozinha. Levou também uma caixa térmica, para levar para casa os pratos preparados pelos voluntários.

“A comida é muito boa e tem a memória afetiva da família. Minha bisavó veio da Itália. E tudo aqui é bom, a comida, o vinho, a música”, conta, acompanhada do marido, Charles Louis Alves Pereira, 48 anos.

Melhorias na região

A Igreja Matriz de Santa Felicidade, que vai receber as benfeitorias com a renda da festa, é um dos principais patrimônios históricos do bairro. Construída por imigrantes italianos há mais de 130 anos, é a primeira no mundo fundada pela congregação de São Carlos Scalabrinianos.

Em dezembro de 2021, a igreja foi contemplada com iluminação cênica com tecnologia LED, que destaca detalhes arquitetônicos da fachada. “Temos investido muito na nossa cidade como um todo. As ruas aqui no entorno do Bosque São Cristóvão foram revitalizadas e o bosque recebeu nova iluminação”, destacou Pimentel.

Tradição italiana

A primeira Festa da Uva aconteceu em 21 de janeiro de 1959, dia de Santa Inês. Na ocasião, o movimento das Filhas de Maria resolveu festejar o dia de sua padroeira, vendendo ao redor da Igreja Matriz, os produtos que tinham em casa, principalmente a uva.

Tempo abafado em Curitiba no fim de semana; será que chove?

Hoje, a festa é realizada no Bosque São Cristóvão, espaço da Paróquia São José e Santa Felicidade destinado a manter vivas as tradições italianas. Em geral, é realizada em fevereiro, período da colheita de uva no Brasil.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões