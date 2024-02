O fim de semana em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, será agitado com a realização do Carnacultural 2024, evento promovido pela Secretaria de Cultura (Semuc). A festa terá atrações nacionais, como É o Tchan e Atitude 67, desfile de bonecos e bloquinhos de carnaval.

Além disso, haverá diversas opções de food trucks e cervejarias do município comercializando uma variedade de produtos. A folia será na Rua Voluntários da Pátria, no Centro da Cidade, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros.

+ Leia mais: Festa da Uva em Colombo chega com Gusttavo Lima, Ana Castela e mais; Programação completa

A primeira atração será a apresentação do Jeito a Mais, que será no sábado, às 18 horas, na Rua Voluntários da Pátria, Centro (entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros). Ainda no sábado, será realizado o tradicional Desfile de Bonecos, que neste ano representarão o tema “Mulheres Influentes do Mundo”. O desfile sairá do Paço Municipal às 19 horas, acompanhado dos bloquinhos de carnaval, rumo à Rua Voluntários da Pátria.

Para fechar a noite em grande estilo, a banda Atitude 67 subirá ao palco, às 21 horas, para animar o público com grandes sucessos como “Cerveja de Garrafa”, “Sonho” e “Saideira”.

Tú, dú, dú, pááá

No domingo, a folia terá início às 14 horas, com DJ Massa tocando músicas para a criançada. Ainda durante a tarde, haverá a presença do personagem Xaropinho, do SBT, além do concurso da melhor fantasia infantil e baile infantil com Casa Cantante. Em seguida, às 18h, sobe ao palco a Banda Terezzo.

+ Veja mais: Oficina de Música de Curitiba: agenda completa com 40 eventos

A grande atração da noite será o grupo É o Tchan, que contagiará a cidade com muito axé apresentando sucessos de seus 30 anos de carreira, como “Ralando o Tchan” e “Dança da Cordinha”.

Confira a programação completa:

Sábado (03/02)

18h – Jeito a Mais.

19h – Início do Desfile de Bonecos.

21h – Atitude 67.

Domingo (04/02)

14h – Dj Massa (com programação de carnaval infantil).

15h – Xaropinho do SBT e banda.

16h – Concurso da melhor fantasia infantil.

17h – Baile infantil com Casa Cantante.

18h – Banda Terezzo.

19h30 – É o Tchan.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões