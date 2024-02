Já está rolando a 57ª Festa da Uva de Colombo. Até o domingo (04) o Parque Municipal da Uva contará com shows nacionais. Gusttavo Lima, Ana Castela, Isadora Pompeo e Maiara e Maraisa se apresentam no palco principal.

Além das atrações regionais, danças típicas e muita gastronomia. Durante a festa será servido o tradicional cardápio italiano de Colombo, regado a risoto, frango, polenta e macarrão.

Durante os dias de festa serão comercializados 20 mil litros de vinho e 18 mil quilos de uva. Os visitantes também poderão contar com a Feira de Sabores, que inclui comida típica, vale uva, vinhos e geleias e outras delícias. Feira de artesanato e gastronomia; Feira de Agronegócio e Turismo, palestras e muita informação.

O espaço tem ainda shows em diferentes palcos; Jogo de Mora Espaço kids; Parque de Diversões; Mostra de Animais; Museu Municipal Cristóforo Colombo e o Memorial do Imigrante Italiano; atendimento nos dias 01 e 02 das 8h às 12h e das 13h às 17h, já nos dias 03 e 04 os locais estarão funcionando das 13h às 17h.

Sexta-feira – 02/02

16h – abertura dos portões

Palco 1: 21h- Felipe Cavalliere (sertanejo); •23h- Gusttavo Lima;

Palco 2: 17h- Dedé e Naldo (sertanejo); •18h- Robson Santos (sertanejo); •19h- Douglas Marques e Raffael (sertanejo); •20h- Vitor e Fael (sertanejo);

Palco Pavilhão: 19h30- Jean Lucas & Gabriel (sertanejo); •20h30- Reverend Cash (Clássicos do country rock).

11h – abertura dos portões

Palco 1: 15h- Elizeu Moraes (gospel); •17h- Isadora Pompeo (gospel); •21h- Eu Gosto Assim (samba); •23h- Ana Castela;

Palco 2: 18h- Arquivo Negro; •19h- Módulo 80 (Pop/Rock anos 80); •20h- Banda Jam (Pop/Rock);

Palco Pavilhão: 12h- Dolce Vocale (Música folclórica italiana); •13h- Luce Del’Anima (música italiana); 14h- Márcia e Juliana (moda de viola); •17h30- Luiz Luccas (sertanejo); •18h30- Taisa e Garielli (sertanejo).

Palco 1: 20h- GTG Gustavo Toledo e Gabriel; 21h- Maiara & Maraísa;

Palco 2: 14h- Elvis Sing (Elvis Presley); •15h- Show Dani e Gabriela (sertanejo); •16h- Matula Roots (Reggae); •18h- Ramay (Pop/Rock); •18h- Pagode Fábio Lenny; •19h- Colt 45 (Rock e clássicos anos 80/90);

Palco Pavilhão: 12h- Luce Dell’Anima (música italiana); •13h- Venuti Dall’Itália (Dança Folclórica italiana); 14h30- Zico Viola e Thiago Silva (sertanejo raiz e pagodes de viola); •15h30- Jangadeiro e De Galvão (moda de viola); •17h30- Nostalgia (música Italiana); 18h30- Alkimia (pop rock e clássicos anos 80/90); •20h30- Aero Diesel (country, folk).

Serviço:

57ª Festa da Uva de Colombo

Datas: 01, 02, 03 e 04 de fevereiro de 2024.

Local: Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano

Peixoto, 8771 – Colombo

Os ingressos custam a partir de R$ 25 pelo site divulgado pela prefeitura de Colombo.

