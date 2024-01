Nesta quarta-feira (31), a Anitta usou as redes sociais para confirmar a participação especial da Ana Castela durante o show ‘Ensaios da Anitta‘ que acontece neste sábado (03), em Curitiba.

“O ensaio de Curitiba vai virar rodeio com a nossa boiadeira Ana Castela! Já separa a bota e a fivela e vem pro pipoco!”, escreveu Anitta na rede social X (antigo Twitter).

Confira o post:

O ensaio de Curitiba vai virar rodeio com a nossa boiadeira Ana Castela! 🤠 Já separa a bota e a fivela e vem pro pipoco! 💥 pic.twitter.com/XwKkfuP2dL — Anitta (@Anitta) January 31, 2024

+ Leia mais: Festa de Carnaval de São José dos Pinhais tem shows do É o Tchan e Atitude 67

O show, que celebra o período do Carnaval, vai acontecer no Estádio Durival Britto e Silva, mais conhecido como Vila Capanema, a partir das 15 horas. O valor dos ingressos, que já estão no quinto lote, variam entre R$ 200 e R$ 500.

+ Leia mais: Temporada final de “Bom Dia, Verônica” e nova série “Avatar” chegam em fevereiro na Netflix

Ensaios da Anitta vão ter participação de Atitude 67 em Curitiba

Anitta também confirmou a presença do grupo de pagode Atitude 67 na apresentação deste sábado (03), na capital paranaense. O anúncio foi feito pela rede X. Veja:

Curitiba, chamei o @Atitude67 pra gente mostrar que pagodinho + funk dá match! Vamo? 😎 pic.twitter.com/DjGdNCC6Cb — Anitta (@Anitta) January 30, 2024

Além de Curitiba, os Ensaios da Anitta também vão passar por Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e São Paulo.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!