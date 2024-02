Oficina de Música de Curitiba: agenda completa com 40 eventos

A 41ª Oficina de Música de Curitiba está chegando ao fim, mas ainda promete muitas atrações para este sábado (3) e domingo (4). Em diversos espaços, grandes artistas compartilham o palco com as orquestras formadas pelos alunos da Oficina. Os alunos de MPB se apresentam com o cantor e compositor Criolo, no sábado.

Já os de música erudita se reúnem no grande concerto da Orquestra e Coro Sinfônico – ambos no Guairão; e os de canto lírico fazem uma montagem especial da ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, no Guairinha.

Nessas e em outras apresentações, os alunos terão a oportunidade de subir aos palcos para colocar em prática o que aprenderam nesses 11 dias de imersão musical, proporcionada pelos 120 cursos oferecidos pela Oficina. São vários concertos e recitais de encerramento das classes, shows de grupos curitibanos e espetáculos para crianças e adultos.

Criolo

O cantor e compositor Criolo é a grande atração deste sábado no show de encerramento do núcleo de música popular brasileira da Oficina. Criolo se apresenta com as orquestras de corda e de sopro formada por alunos – a de sopros com direção musical de Paulo Aragão e a de cordas com direção de João Egashira.

Os músicos vão acompanhar Criolo, um dos artistas de maior relevância da música brasileira da atualidade. No repertório, clássicos do samba e música do repertório do artista, como Menino Mimado (Criolo), Canto das Três Raças (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) e As Rosas Não Falam (Cartola). Os ingressos para esse espetáculo já estão esgotados.

Ópera

Uma das principais produções durante o festival é a montagem de uma ópera com os participantes das classes de ópera studio e canto lírico. Nesta edição, o grupo encena Gianni Schicchi, um clássico de Giacomo Puccini, cujo centenário de morte foi lembrado em várias ocasiões pela 41ª Oficina de Música.

O público terá quatro oportunidades de assistir à encenação, que terá duas apresentações com versão em português e duas com versão em italiano (legendada). As apresentações acontecem sábado e domingo em diferentes horários.

Gianni Schicchi é uma ópera cômica em um ato de Puccini, com libreto de Giovacchino Forzano, que conta a história de um cidadão de Florença (Itália) que falsifica um testamento para beneficiar a sua família. Ela é baseada num trecho da obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri.

Os participantes são alunos das classes de canto de Rosana Lamosa e Ângelo Fernandes. A ópera tem direção musical de Abel Rocha e Priscila Bomfim, e direção cênica de William Pereira.

Orquestra e Coro Sinfônico

O momento dos alunos de música erudita é o concerto de encerramento da 41ª Oficina, na noite de domingo. Eles integram a grande Orquestra e Coro Sinfônicos, com regência de Abel Rocha e Mara Campos.

O repertório é uma celebração da obra dos homenageados por esta edição da Oficina, que lembra, além dos 80 anos de Paulo Leminski e os 100 anos de morte de Puccini, os 90 anos de nascimento de Henrique de Curitiba e os 100 anos de nascimento de Padre Penalva, outros dois nomes de expressão na história da composição musical paranaense. Orquestra e Coro Sinfônicos tocarão obras desses artistas e também Carlos Gomes, Jessica Meyer e João Guilherme Ripper.

Encerramentos

O fim de semana terá muitas opções de recitais de alunos. Na Capela Santa Maria haverá apresentações das classes de canto coral infantojuvenil, de cordas coletivas, de composição e de regência coral, e ainda palestras sobre métodos de ensino para violino e piano. No auditório Regina Casillo, apresentam-se os alunos das classes de piano, de sopros (madeiras e metais) e de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). No auditório Mário Schoemberger tem o encerramento da classe de percussão.

Nos demais espaços ocupados pela Oficina de Música, há espetáculos para crianças, como a História do Samba e os grupos Baticum e Tupi Pererê. A música popular brasileira, com grupos e artistas curitibanos, invade o Conservatório de MPB, o auditório da Biblioteca Pública, o Memorial Paranista e o Teatro do Paiol, que terá também um show de música latino-americana.

Estão ainda no circuito musical o Teatro da Vila, com show do DJ Jeff Bass, o Oratório de Bach, com recitais de teorba e guitarra barroca e de violão solo, e o Parque Tanguá, com o espetáculo da Big Belas Band.

Confira a extensa programação deste fim de semana (3 e 4/2) na 41ª Oficina de Música de Curitiba:

SÁBADO

Criolo e Orquestra de Cordas e de Sopros da Oficina

20h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Teatro Guaíra. R$ 50 e R$ 25

Ingressos esgotados

Ópera Giani Schicchi , de Puccini – Encerramento da Classe de Ópera Stúdio

13h30 (versão em português) e 18h (versão em italiano – legendado). Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha. R$ 35 e R$ 17,50

Compre seu ingresso!

Classe de Canto Coral Infantojuvenil – Prof. Maria José Chevitarese

10h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Paletra de Lançamento da Nova Metodologia do Violino – Bettina Jucksch

14h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Classe de Cordas Coletivas – Prof. Renata Jaffé

15h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Classe de Composição – Prof Márcio Steuernagel e Ensemble Mobile

19h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Icônicas: Mulheres na Música Brasileira

19h Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n). R$ 35 e R$ 17,50

Compre seu ingresso

É Dia de Choro! Festival de Choro e Seresta 50 anos

14h Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700)

Gratuito

História do Samba para Crianças

11h – Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700)

15h30 – Passeio Público

Gratuito

Projeto Inimaginável – Fabiano, O Tiziu e Kilânio Orquestra de Violões convidam Troy Rossilho

11h – Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133)

Gratuito

Cordas dedilhadas na Itália Barroca – Concerto de Teorba e Guitarra Barroca com Roger Burmester

15h – Oratório de Bach – Bosque Alemão (R. Francisco Schaffer, s/n)

Gratuito

Classe de Piano das professoras Olga Kiun e Érika Ribeiro

10h Auditório Regina Casillo (R. Lourenço Pinto, 500)

Gratuito

Classe de Sopros – Madeiras e Metais

15h Auditório Regina Casillo (R. Lourenço Pinto, 500)

Gratuito

Classe de Cordas – Violinos, Violas, Violoncelos e Contrabaixos

18h Auditório Regina Casillo (R. Lourenço Pinto, 500)

Gratuito

Classe de Percussão – Profs. John Boudler e Leonardo Gorosito

19h Auditório Mário Schoemberger (R. Barão do Rio Branco, 370)

Gratuito

DJ Jeff Bass em Isso é Música?

15h Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Gratuito

Tosca – Mostra Puccini

10h15 Cine Passeio (R. Riachuelo, 410)

Gratuito

Nasce uma Estrela, de Bradley Cooper

19h Terraço do Cine Passeio (R. Riachuelo, 410)

Gratuito

DOMINGO

Concerto de Encerramento da 41ª Oficina de Música – Orquestra e Coro Sinfônico

19h Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Teatro Guaíra. R$ 35 e R$ 17,50

Compre seu ingresso

Classe de Ópera Studio – Ópera “Giani Schicchi” de Puccini

15h30 (versão em português) e 17h30 (versão em italiano – legendado). Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha. R$ 35 e R$ 17,50

Compre seu ingresso

Recital Comentado do Livro “Piano Estendido – Músicas Contemporâneas para Piano”, de Mariana Mendes

11h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Classe de Regência – Coral Adulto da Prof. Mara Campos

16h Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273)

Gratuito

Conclusão do Núcleo de Música Latino-Americana da Oficina

17h Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n). R$ 35 e R$ 17,50

Compre seu ingresso

Grupo Tupi Pererê

10h e 15h Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700)

Gratuito

História do Samba para Crianças

12h e 17h Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700)

15h30 Passeio Público

Gratuito

Recital de Violão Solo com Walmor Boza

15h Oratório de Bach – Bosque Alemão (R. Francisco Schaffer, s/n)

Gratuito

Grupo Baticum

15h Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Gratuito

Mariá Sallum – Volariá Sallum – Volátil

11h Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66)

Gratuito

Kluber

13h Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66)

Gratuito

Rubia Divino e Grupo

15h Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66)

Gratuito

Tosca – Mostra Puccini

10h15 Cine Passeio (R. Riachuelo, 410)

Gratuito

Yesterday, de Danny Boyle

19h Terraço do Cine Passeio (R. Riachuelo, 410)

Gratuito