Tempo abafado em Curitiba no fim de semana; será que chove?

O fim de semana vai ser de sol e com temperatura passando dos 25°C em Curitiba e Litoral do Paraná. Com o tempo mais abafado, não se descarta chuvas isoladas em todas as regiões.

Segundo o Simepar, neste sábado (03), a presença de sol ao longo do dia nas regiões paranaenses com destaque para as cidades no oeste e norte chegando próximo dos 30°C, podem ter chuva rápida a partir da tarde. Para Curitiba, a máxima deve bater 26°C durante o dia. Para a noite, a temperatura vai ser agradável e vai se manter na média de 20°C.

Já no domingo (04), o Simepar aponta que no Paraná teremos sol e tempo mais abafado, possibilitando condições de instabilidade com chuvas isoladas. O calor mais significativo do período da tarde, favorece a chuva, mais concentrados ao sul do estado, em direção à divisa com Santa Catarina.

Para Curitiba, a máxima pode chegar a 27°C, e um chuva de pequena intensidade chegará próximo das 16 horas. Bom fim de semana a todos!

