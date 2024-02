Tarifa metropolitana vai ficar mais cara a partir de segunda; veja o novo valor

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná (Amep) vai reajustar as tarifas do transporte coletivo a partir de segunda-feira (5). A tarifa do sistema metropolitano, que atende um total de 20 cidades, estava congelada há dois anos.

A tarifa cobrada no cartão transporte passará de R$ 4,75 para R$ 5,50 e a tarifa cobrada em dinheiro passará de R$ 5,50 para R$ 6,00. O ajuste se estende aos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. Eles reúnem 98% dos usuários.

No caso de Agudos do Sul, Piên, Mandirituba, Contenda e Quitandinha, o ajuste será na tarifa paga em dinheiro, que passará de R$ 7,00 para R$ 7,50. No entanto, para aqueles que optarem pelo pagamento com o Cartão Metrocard, a tarifa permanecerá em R$ 6,50. A diferença de valor desses municípios para os demais decorre da distância das linhas, que ultrapassam os 50 quilômetros.

O reajuste vai equilibrar o cenário do transporte, que absorve constantemente o aumento do custo operacional do serviço.

A Amep estuda a possibilidade de oferecer uma tarifa diferenciada fora dos horários de pico nas linhas metropolitanas. A definição deve acontecer após o fechamento dos custos da operação, que acontece até o final do mês.

Cartão Metrocard

Atualmente 75% dos usuários do sistema metropolitano pagam no cartão. Esse sistema beneficia o usuário pela passagem diferenciada, mas também facilita a aquisição de crédito. A modalidade pode ser adquirida fisicamente na Central de Atendimento da Associação Metrocard em Curitiba, em seis postos nos Terminais Afonso Pena e Central de São José dos Pinhais, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Guaraituba.

Além destes, existem 11 totens de autoatendimento para compra com cartão de débito bancário, e os créditos podem ser adquiridos digitalmente pelo site cartaometrocard.com.br, aplicativo Metrocard ou via WhatsApp (41) 99217-0284.

Confira as novas tarifas:

Agudos do Sul

R$ 6,50 (tarifa cartão)

R$ 7,50 (tarifa dinheiro)

Almirante Tamandaré

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Araucária

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Balsa Nova

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Bocaiúva do Sul

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Campina Grande do Sul

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Campo Largo

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Campo Magro

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Colombo

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Contenda

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Fazenda Rio Grande

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Itaperuçu

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Mandirituba

R$ 6,50 (tarifa cartão)

R$ 7,50 (tarifa dinheiro)

Piên

R$ 6,50 (tarifa cartão)

R$ 7,50 (tarifa dinheiro)

Pinhais

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Piraquara

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Quatro Barras

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

Quitandinha

R$ 6,50 (tarifa cartão)

R$ 7,50 (tarifa dinheiro)

Rio Branco do Sul

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

São José dos Pinhais

R$ 5,50 (tarifa cartão)

R$ 6,00 (tarifa dinheiro)

