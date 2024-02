Um verdadeiro “QG” do crime escondido por trás de uma falsa fábrica de sorvete foi descoberto em Curitiba, na noite desta quinta-feira (02), por policiais da Rotam, da Polícia Militar do Paraná. No local os policiais encontraram munições, fuzis, armas e 30 quilos de cocaína em pó. A “sorveteria” ficava no bairro Cajuru, em Curitiba. Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia.

A operação policial que culminou na descoberta do QG começou após uma abordagem a uma caminhonete que circulava em alta velocidade no bairro Cajuru, em Curitiba.

“No interior desse veículo nos encontramos um armamento e uma porção de munições de calibre 556. Nós questionamos a origem desse armamento e o condutor não sabia explicar”, disse o tenente Juliano Mazza, da Polícia Militar.

Em conversa com os policiais o suspeito contou a história que trabalhava com produtos para a produção de sorvete e convidou a equipe para ir até sua residência para confirmar essa história. “Fomos até o local e encontramos, entre estes produtos de produção de sorvete, cerca de 30 quilos de cocaína em pó”, completou Mazza.

Ainda dentro da casa os policiais encontraram, escondido numa cômoda, um fuzil com numeração raspada, além de um revolver banhado a ouro, celulares, comunicadores. “Era um depósito de uma organização criminosa especializada em roubar bancos”, completou o tenente.

Foto: Divulgação/PMPR

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões